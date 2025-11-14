OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    A meses del Mundial 2026: la advertencia de Lionel Messi que asusta a Argentina y a Scaloni

    El astro rosarino sigue sin confirmar su presencia en el próximo certamen planetario.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La advertencia de Lionel Messi a meses del Mundial: “Es especial, más después de haberlo ganado, pero no quiero ser una carga”. DYLAN MARTINEZ

    Lionel Messi vive el ocaso de su carrera. El argentino renovó con el Inter Miami hasta 2028, pero asegura que no sabe hasta cuando se podrá mantener competitivamente. Por ejemplo, pese a que solo restan meses, no asegura su presencia en el Mundial de Norteamérica. “Es un Mundial especial, es especial jugar con la selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también. Pero un poco lo que te decía, no quiero ser, entre comillas, una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel”, dijo en una entrevista concedida a Sport, en referencia a su papel en la selección albiceleste que dirige Lionel Scaloni.

    En esa línea, el rosarino explica que sus tiempos en la MLS son diferentes al de otras ligas. “La temporada nuestra es diferente a la de Europa. Nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial y ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar. Pero obviamente consciente de que es un Mundial y es especial y que el Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencia. Así que ilusionado pero llevándolo con el día a día”, remarcó.

    Messi en su reciente visita al Camp Nou.

    Por estos días, Messi hizo ruido en Europa por su inesperada visita al Camp Nou. Ni en el Barcelona esperaban que sucediera. El transandino asegura que nunca imaginó que se iría del cuadro blaugrana. “Fueron 16 años, creo, en el primer equipo y 20 o 21, desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12, 13 años. Entonces es mucho tiempo, muchas cosas de vida y obviamente el cariño va a estar siempre”, señaló.

    “A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, complementó.

    Pese a todo, valora sus experiencias posteriores. Primero en el PSG y actualmente en el Inter Miami. “Disfrutamos del día a día y también de otra manera porque se disfruta de otra manera, más relajado, sin tanta presión, sin tener la obligación, aunque lo hacía queriendo siempre, de ganar y conseguir todos los objetivos. Obviamente, queremos, pero la presión es otra y eso hace que se viva más relajado también y disfrutamos más de la familia, de los chicos, de poder venir al entrenamiento, de poder acompañar a los partidos, de estar mucho más tiempo del día a día en casa, de llegar a casa y no pensar tanto en fútbol y pensar más en otra cosa. Y eso también quiere o no te hace vivir de diferente manera porque a mí me pasaba muchas veces que el resultado y el día a día me controlaba un poco los ánimos y bueno, a veces llegaba malhumorado a casa y era diferente, así que estamos bien acá”, puntualizó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLionel MessiMundialMundial 2026Norteamérica 2026ArgentinaSelección ArgentinaBarcelonaInter MiamiPSG

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China da señales de alerta y profundiza su ralentización económica en octubre

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Sierra Bella: inmobiliaria descarta ilegalidad en operación y acusa a Desbordes de “litigar por la prensa para presionar”

    Gendarmería ingresa al primer reo común a excárcel de Punta Peuco tras reconversión del recinto

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 14 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 14 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Sierra Bella: inmobiliaria descarta ilegalidad en operación y acusa a Desbordes de “litigar por la prensa para presionar”
    Chile

    Sierra Bella: inmobiliaria descarta ilegalidad en operación y acusa a Desbordes de “litigar por la prensa para presionar”

    Gendarmería ingresa al primer reo común a excárcel de Punta Peuco tras reconversión del recinto

    Carabineros incauta armas y munición en operativo en Lo Espejo

    China da señales de alerta y profundiza su ralentización económica en octubre
    Negocios

    China da señales de alerta y profundiza su ralentización económica en octubre

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump
    Tendencias

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Polo AlMarsa: el primer torneo de la disciplina que une a Qatar con Sudamérica
    El Deportivo

    Polo AlMarsa: el primer torneo de la disciplina que une a Qatar con Sudamérica

    A meses del Mundial 2026: la advertencia de Lionel Messi que asusta a Argentina y a Scaloni

    El recuerdo de Marcelo Salas por su ídolo en el fútbol: “Fui a la peluquería a hacerme sus rulos”

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles
    Mundo

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles

    Despega hacia Marte nueva misión no tripulada de la NASA

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho