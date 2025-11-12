OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Presidente del Barcelona le cierra la puerta al regreso de Lionel Messi: “No corresponde”

    Joan Laporta se manifestó tras el sorpresivo retorno del delantero argentino al Camp Nou y no descartó un homenaje.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Lionel Messi se fue con polémica de Barcelona.

    El presidente del Barcelona Joan Laporta se refirió este miércoles a la sorpresiva visita de Lionel Messi al Camp Nou el domingo. El timonel catalán admitió a Catalunya Ràdio que no sabía de la intención del astro argentino de ir al recinto. Eso sí, fue tajante a la hora de un eventual regreso.

    “La recibí bien (la visita). Fue un arrebato espontáneo de su barcelonismo. No lo sabía, pero es su casa. Estaba con amigos, paseando, acaba de cenar y de forma espontánea se pasó. No le envié ningún mensaje. Es una relación correcta. El está jugando en el Inter de Miami. Sabe que se le quiere y se le considera como lo que es y que siempre será bienvenido. Es de justicia que tenga el mejor homenaje del mundo. Sería maravilloso tener aquí su homenaje, ante 105.000 seguidores”, afirmó.

    El dirigente afirmó que la relación con el crack transandino es correcta, pero afirma que no echaría pie atrás en la manera en que se dio su salida. “No me arrepiento. El Barça está por encima de todo. No pudo ser. Pero si el homenaje ayuda, pues fantástico”, reveló.

    Laporta evitó hablar de un retorno de Messi. “Por máximo respeto a Messi, a los profesionales del club... no haría una especulación no realista. No corresponde”, sostuvo luego de los diversos comentarios que generó la visita del campeón del mundo a la Ciudad Condal.

    El Caso Yamal

    El presidente del Barcelona también abordó el caso de Lamine Yamal, quien está enfrascado en una polémica con la selección española, luego de no respetar los protocolos médicos de la federación.

    “Lo notificamos en su momento, cuando el doctor lo dijo. Lo comunicamos. Respetamos lo que diga la selección. No queremos polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça El Barça quiere tener a su jugador a disposición del club. Coincide que el reposo es en el parón. No perjudica a la clasificación de la selección, que está casi clasificada”, expresó.

    En cuanto a la manera de enfrentar su nueva realidad de estrella, el mandamás catalán le dio un fuerte espaldarazo y alabó su manera de pensar. “Disfruta de la vida, del fútbol... es maduro para su edad. No me preocupa su estilo de vida. Se le ha de proteger y ayudar, nosotros y su entorno. Es más maduro que otro chico, ha vivido mucho y lo lleva muy bien. Es un profesional y se entrena como el que más. Tiene la pubalgia, tiene mérito que juegue en el proceso de recuperación. Estoy encantado con él. Como futbolista es un genio y se le ha de proteger. Todavía no ha llegado al punto de máxima excelencia. El mejor del mundo en su posición”.

    Más sobre:FútbolLaLigaBarcelonaLionel MessiJoan LaportaCamp Nou

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lautaro Carmona y desmarque de Jeannette Jara del Gobierno: “Marca diferencias porque existen diferencias”

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Detienen a ex primer ministro por incitar a la insurrección tras la ley marcial de Yoon Suk Yeol

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    Emiten advertencia por altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y Ñuble

    Incertidumbre por huelga de pilotos de Latam salpica a usuarios y obliga a cancelar vuelos

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    3.
    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Los casos de las mujeres africanas que han sido llevadas a Tartaristán para fabricar drones para Rusia

    Los casos de las mujeres africanas que han sido llevadas a Tartaristán para fabricar drones para Rusia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Lautaro Carmona y desmarque de Jeannette Jara del Gobierno: “Marca diferencias porque existen diferencias”
    Chile

    Lautaro Carmona y desmarque de Jeannette Jara del Gobierno: “Marca diferencias porque existen diferencias”

    Emiten advertencia por altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y Ñuble

    Incertidumbre por huelga de pilotos de Latam salpica a usuarios y obliga a cancelar vuelos

    AFP: rentabilidad de activos alternativos extranjeros más que triplica retorno de los fondos de pensiones en una década
    Negocios

    AFP: rentabilidad de activos alternativos extranjeros más que triplica retorno de los fondos de pensiones en una década

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    TDLC multa a Oxxo por entregar información falsa al notificar fusión con Ok Market

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs
    Tendencias

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Presidente del Barcelona le cierra la puerta al regreso de Lionel Messi: “No corresponde”
    El Deportivo

    Presidente del Barcelona le cierra la puerta al regreso de Lionel Messi: “No corresponde”

    El especial ranking en el que destacan Damián Pizarro y Matías Pérez entre otros futbolistas americanos

    Dos ex Colo Colo destacan en listado de los diez mejores porteros de la historia del Barcelona

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña
    Cultura y entretención

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña

    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    La historia de Tu Falta de Querer, el desgarrador himno de Mon Laferte interpretado por Dua Lipa

    Detienen a ex primer ministro por incitar a la insurrección tras la ley marcial de Yoon Suk Yeol
    Mundo

    Detienen a ex primer ministro por incitar a la insurrección tras la ley marcial de Yoon Suk Yeol

    Trump amenaza con demandar a la cadena BBC por “tergiversar” sus palabras antes del asalto al Capitolio en 2021

    Israel reabre el paso de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza, para facilitar la entrada de ayuda humanitaria

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte