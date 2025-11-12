Presidente del Barcelona le cierra la puerta al regreso de Lionel Messi: “No corresponde”

El presidente del Barcelona Joan Laporta se refirió este miércoles a la sorpresiva visita de Lionel Messi al Camp Nou el domingo. El timonel catalán admitió a Catalunya Ràdio que no sabía de la intención del astro argentino de ir al recinto. Eso sí, fue tajante a la hora de un eventual regreso.

“La recibí bien (la visita). Fue un arrebato espontáneo de su barcelonismo. No lo sabía, pero es su casa. Estaba con amigos, paseando, acaba de cenar y de forma espontánea se pasó. No le envié ningún mensaje. Es una relación correcta. El está jugando en el Inter de Miami. Sabe que se le quiere y se le considera como lo que es y que siempre será bienvenido. Es de justicia que tenga el mejor homenaje del mundo. Sería maravilloso tener aquí su homenaje, ante 105.000 seguidores”, afirmó.

El dirigente afirmó que la relación con el crack transandino es correcta, pero afirma que no echaría pie atrás en la manera en que se dio su salida. “No me arrepiento. El Barça está por encima de todo. No pudo ser. Pero si el homenaje ayuda, pues fantástico”, reveló.

Laporta evitó hablar de un retorno de Messi. “Por máximo respeto a Messi, a los profesionales del club... no haría una especulación no realista. No corresponde”, sostuvo luego de los diversos comentarios que generó la visita del campeón del mundo a la Ciudad Condal.

El Caso Yamal

El presidente del Barcelona también abordó el caso de Lamine Yamal, quien está enfrascado en una polémica con la selección española, luego de no respetar los protocolos médicos de la federación.

“Lo notificamos en su momento, cuando el doctor lo dijo. Lo comunicamos. Respetamos lo que diga la selección. No queremos polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça El Barça quiere tener a su jugador a disposición del club. Coincide que el reposo es en el parón. No perjudica a la clasificación de la selección, que está casi clasificada”, expresó.

En cuanto a la manera de enfrentar su nueva realidad de estrella, el mandamás catalán le dio un fuerte espaldarazo y alabó su manera de pensar. “Disfruta de la vida, del fútbol... es maduro para su edad. No me preocupa su estilo de vida. Se le ha de proteger y ayudar, nosotros y su entorno. Es más maduro que otro chico, ha vivido mucho y lo lleva muy bien. Es un profesional y se entrena como el que más. Tiene la pubalgia, tiene mérito que juegue en el proceso de recuperación. Estoy encantado con él. Como futbolista es un genio y se le ha de proteger. Todavía no ha llegado al punto de máxima excelencia. El mejor del mundo en su posición”.