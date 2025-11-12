“¿Puede haber un futuro perfecto en el Betis sin Manuel?”: columna de opinión de medio español exige la renovación de Pellegrini

Manuel Pellegrini ha hecho historia en el Betis. Después de llegar al equipo con la misión de mantener la categoría, el trabajo constante del ingeniero ha hecho de a poco cambiar la exigencia a no solo pelear los primeros puestos de la clasificación, sino a competir en los principales torneos internacionales con la meta de alcanzar la Champions League.

Claro que en las pretensiones por llegar a ese sueño hay un punto que aún no está claro: la renovación del contrato con el elenco verdiblanco.

De esta manera, el diario El Desmarque escribió una columna en la que dan cuenta de las razones por la que la dirigencia del club debe acelerar la extensión del vínculo con el chileno.

“Renueven a Manuel”, es el título del escrito elaborado por Gabriel Galán, jefe de ediciones de El Desmarque. “Hoy es el día. Después del amargor que tienen los béticos tras no ganar en Mestalla. Mando tres palabras para los dirigentes del Betis, responsables también en positivo del gran momento del club: renueven a Manuel. Ayer fue tarde, imagínense hoy. Ya pero ya. No hay nadie mejor en lo suyo que pueda llevar al Betis a grandes éxitos”, señala de entrada.

“¿No recuerdan el pasado? ¿Puede haber un futuro perfecto en el Betis sin Manuel? Don Ángel Haro, Don José Miguel López Catalán, Don Ramón Alarcón y todo aquel que tenga voz y voto en el futuro de Manuel: firmen ya la renovación”, insiste.

Luego plantea que “no se entiende el crecimiento del Betis en los últimos años sin Manuel. Lógicamente el Betis todavía puede mejorar, tiene que dar ese paso de tocar plata otra vez y de meterse en la Champions. Hay varios equipos que lo han hecho en los últimos años y por ahí aprietan en el club. Hacen bien, aunque sea de voz para dentro. Todos deben dar lo máximo, desde el presidente, que lo está bordando, hasta el utilero”.

“Todos deben sacar su veneno para competir y ganar y ahí Manuel es de los que más tiene. Pronto será el derbi y seguro que Manuel pondrá énfasis en lo que se juegan. Muchísimo. Aunque al Betis le cuesta ganar en el Sánchez-Pizjuán, en el vestuario tienen claro que llega el momento de dar un golpe”, añade.

“Otro punto importante: Manuel es clave y lo seguirá siendo para que grandes jugadores puedan fichar por el Betis. Ya lo ha demostrado en los últimos veranos y se ve el rendimiento. No ha acertado con todos los jugadores, falta un recambio de nivel en la delantera y mejorar el lateral izquierdo, pero este año se huele un buen Betis. Mejor incluso que el que llegó a la final de la Conference. Manuel es clave hasta cuando pisa el césped de cada campo. Lo hace cada vez que puede, salvo que esté sancionado. Que siga mucho tiempo en el Betis, todo el que él quiera. Se lo ha ganado”, complementa.

“Porque seguro que tendrá ofertas para irse a otro equipo. Cómo le van a faltar ofertas a Manuel. Pero el Betis es el Betis, es su vida y quiere que el beticismo sea muy feliz. Que canten en La Cartuja ahora y, si sigue mucho tiempo más, en la vuelta al Benito Villamarín. Porque Manuel es mucho Manuel. Aunque la gente no le llame por Manuel, se lo ha ganado de verdad. Repito, renueven ya a Manuel. Manuel Fajardo se lo merece”, agrega.

Por último, vuelve a la carga. “Ah, por cierto, renueven a Manuel Fajardo, pero también a Manuel Pellegrini. Entre los dos, más el gran hacer de los dirigentes, harán un Betis más grande. Y que el malestar del tropiezo en Mestalla sea buena señal. De crecimiento, de exigencia, pero que hace falta un poquito más”.