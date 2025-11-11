OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    La cruda comparación de Javier Saviola sobre el presente millonario: “Lamentablemente, River está como Chile”

    El exdelantero argentino, de paso por el país, analizó el mal momento de la escuadra de Marcelo Gallardo y no dudó en compararlo con el que vive la Roja.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Javier Saviola se encuentra de paso por Chile. La Tercera

    Javier Saviola se encuentra en Chile como embajador de la Fundación FC Barcelona, presentando un proyecto en conjunto con Scotiabank que busca prevenir la violencia contra la infancia a través del deporte. En esa función, brindó una conferencia de prensa en la que habló de varios temas contingentes.

    En ese sentido, partió lamentando el mal momento de la Roja. “Tanto Chile como las otras selecciones no han podido clasificar y realmente sabemos lo que es el fútbol chileno, con la pasión que se vive. Cuando venía a jugar con River contra la U, con Colo Colo, se ve un país tremendamente futbolero. Aparte tengo muchos amigos chilenos y veo cómo viven el fútbol y la verdad que es una pena”, expresó.

    También destacó que una de las fórmulas para salir del mal momento es el trabajo de divisiones menores. “Siempre cuando voy a un país intento hacer hincapié mucho en la formación de jugadores, en cómo se promueve al juvenil cuando recién comienza. Hago mucho hincapié en esto porque creo que es el futuro, porque creo que es la base de cómo comienza todo. Estamos viendo selecciones sudamericanas como Venezuela, como Ecuador, como Colombia...”.

    “Yo creo que estas selecciones que no han podido clasificar, me parece que hay que ver un poquito más lo que es atrás. No solo enfocarse en los jugadores que hay ahora, en lo que son los jugadores emblemáticos, que han sido historia, sino retroceder un poquito y empezar desde la base, comenzar a promover chicos, porque después los chicos Sub 17, Sub 20 van a llegar con mucha proyección a la selección mayor. Para mí lo que se pierde un poquito es eso y realmente creo que es lo que está faltando en estas selecciones que no han podido clasificar”, concluyó.

    El momento de River Plate

    Naturalmente se le consultó a Saviola por el mal momento de River Plate, que se agudizó tras la derrota 2-0 en el Superclásico ante Boca Juniors. “Sí, lamentablemente River está como Chile. Hemos perdido el clásico ahora hace unos días. Yo justo estaba viajando y prendí el móvil y la verdad que, como decimos en la Argentina, estaba liquidado. Pero bueno, sí que es un momento complicado, un momento muy difícil. El hecho de haber estado en clubes importantes y que las cosas realmente no salgan. Lamentablemente River ha quedado fuera de la Copa Libertadores y lo tiene muy difícil para entrar a la próxima”, sentenció.

    Tampoco ocultó su decepción de cómo Marcelo Gallardo ha llevado a cabo esta etapa. “Este proyecto de Gallardo quizás no ha sido el mejor, no ha sido como los otros momentos. Yo creo que ahora mismo River es muy parecido a lo que está pasando en Chile”, sostuvo.

    Y ahí siguió en su comparación con la Roja. “Chile en su momento tuvo esa generación dorada que ha ganado absolutamente todo, que tenía una selección espectacular, que jugaba muy bien al fútbol. En River pasaba lo mismo en aquella época de Marcelo Gallardo, que ganaba todo, que ganó las Copas Libertadores, los campeonatos. Y ahora está por ese proceso tan difícil y complicado, no hay más. En un club grande como es River, que realmente se necesitan resultados, la gente se desespera”, afirmó.

    “Ya sabemos lo que es River mundialmente y lo que mueve a través del mundo. Y lamentablemente con Marcelo, con todos los jugadores, lo único que se puede decir es ojalá que salgan rápido de este bucle tan complicado y tan difícil que se han metido. Yo creo que hay que esperar al próximo año y sí analizar para cambiar la situación, para poder transformarla de alguna manera, porque así, creo que las cosas están siendo bastante difíciles”, cerró.

