El Deportivo

Lionel Messi recibe la llave de Miami y anticipa su futuro fuera del fútbol: “Me gusta lo empresarial”

El capitán de la Albiceleste cerró el primer día del America Business Forum, donde recibió la máxima distinción de la ciudad. Entregó detalles de su carrera y vida personal, además de entregar luces sobre sus pasos luego de su retiro.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Lionel Messi recibiendo la llave de la ciudad de Miami. Foto: @leomessi (Instagram).

Lionel Messi fue la estrella de la jornada inaugural del America Business Forum. El astro argentino fue el más aplaudido entre destacados oradores y se llevó una ovación de los asistentes. Al 10 también se le otorgó la llave de la ciudad de Miami.

El transandino fue entrevistado por una hora y media por Francis Suárez, alcalde de la denominada como Ciudad Mágica, llevándose toda la atención por sobre líderes políticos y económicos como Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En el Kaseya Center de Miami, Suárez junto a Ignacio González Castro, organizadores de la cumbre, le hicieron entrega de la distinción máxima de la ciudad. También estuvieron presentes nombres como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, o Stefano Domenicali, mandatario de la Fórmula 1.

Messi realizó un repaso de su carrera, vida personal y dio detalles de sus pasos a seguir luego de su retiro del fútbol: “Tuve dos ocasiones en las que viajé solo a Barcelona cuando era chico. Primero, 15 días con mi papá. Después, en familia. No fue fácil. Era todo nuevo para mí y para ellos”, recordó sobre sus primeros días en la Ciudad Condal, donde llegó para fichar por el Barcelona. El argentino dejó rosario con apenas 13 años.

Dios me regaló un Don, me eligió a mí. Siempre fui así, pero después en el camino hice mucho sacrificio para fortalecer esa virtud que tenía”, añadió.

Su futuro tras el retiro

Messi reveló su sensación tras ser campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. “Explicar las sensaciones de ese momento es difícil. Lo que significó ese título, para mí, para mi familia, mis compañeros y todo el país, que lo festejó mucho”, comenzó señalando.

Cuando gané la Copa del Mundo tuve la misma sensación, salvando las distancias, que cuando nacieron mis hijos. El que tuvo la suerte de vivirlo, sabe lo que significa. Es tan grande que todo lo otro queda corto”. Aunque también aseguró: “No me cambió la vida, porque siempre viví de la misma manera”.

Finalmente, el astro argentino dio luces sobre sus pasos a seguir tras su retiro, algo que ha dejado entrever en sus últimas apariciones públicas: “Siempre tuve gente de confianza que se ocupaba de todo eso, pero en el último tiempo me interesó mucho más lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, en algún momento se termina y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer para ver dónde puedo arrancar”, reflexionó.

Lo empresarial me gusta, me interesa, quiero aprender. No sé nada, estoy arrancando en esto. Sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”, sentenció.

Posteriormente, también entregó un mensaje en sus redes sociales: “Muy agradecido por el reconocimiento de la ciudad de Miami, un lugar que es muy especial para mi familia y para mí. Desde el primer día la gente nos hizo sentir increíble, como hoy otra vez en el America Business Forum, con todo el cariño y el apoyo de los vecinos de esta ciudad tan linda, y también de la gente del Inter Miami y su hinchada desde el principio”, consignó.

