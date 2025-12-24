SUSCRÍBETE POR $1100
    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026

    El elenco estudiantil oficializa sus movimientos en el plantel pensando en el curso entrante.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile comenzó a oficializar los primeros movimientos de su plantel con miras a la temporada 2026. A la salida del entrenador Gustavo Álvarez, comunicada durante este martes, el club informó la desvinculación de jugadores.

    A través de una misiva en su sitio oficial, la institución laica detalló que Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio no continuarán formando parte del plantel profesional el próximo año. También incluyen a Ignacio Tapia en la despedida, cuya partida fue informada días atrás.

    En el caso de Guerra, el club confirmó el término de su vínculo contractual, lo que pone fin a su segunda etapa en Universidad de Chile. El delantero, formado en la U, defendió la camiseta azul en dos períodos: entre 2017 y 2020, y luego entre 2023 y 2025. En total, acumuló 178 partidos oficiales.

    En tanto, el delantero argentino finalizó su préstamo con la U, acordado con Athletico Paranaense de Brasil, y no continuará en el club en 2026. Di Yorio llegó a comienzos de la temporada 2025 y disputó un total de 43 partidos oficiales.

    “Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por los jugadores. A su vez, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales”, establecen.

    Las salidas confirmadas se suman a un proceso de reestructuración que recién comienza en el CDA. Ahora avanzan para oficializar el arribo de Francisco Meneghini como nuevo entrenador.

