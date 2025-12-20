SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

    El club universitario no concretó la opción de compra por el pase del jugador, la cual ascendía a 900 mil dólares. Así, los brasileños vendieron al delantero a Santos Laguna.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Di Yorio no seguirá en la U el próximo año y se marcha a México. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    No era una simple especulación. La coyuntura permitía inferir que la opción de que Lucas di Yorio se quedara en Universidad de Chile no era un escenario descabellado.

    El argentino, quien estuvo cedido desde Athletico Paranaense en el cuadro azul durante todo 2025 se consolidó como el máximo artillero de Gustavo Álvarez, con 14 conquistas en todos los torneos.

    Sin embargo, los universitarios hicieron cuentas y desecharon la posibilidad de hacer uso de la opción de compra del jugador. El plazo acababa el lunes 15 de diciembre y, de acuerdo con los medios que siguen día a día la actualidad del club de Curitiba, el monto ascendía a los 900 mil dólares.

    Un presupuesto limitado de parte del club chileno y el alto salario del cuadro argentino, el cual rondaba los 70 millones de pesos mensuales, bloquearon la viabilidad de retener al exjugador de Pachuca de México, sobre todo, tomando en cuenta que el elenco universitario solo pudo acceder a la Copa Sudamericana de 2026, torneo al que llegó a semifinales en la última edición.

    Sin lugar en Brasil

    Lo cierto es que el futbolista no tenía lugar en el proyecto de Paranaense para la temporada 2026. El regreso del equipo a la máxima categoría del Brasilerao, después de un año en la Serie B, llevó a la directiva a tomar medidas extremas sobre la conformación del plantel.

    Decisiones en las que Di Yorio no estaba en los planes del nuevo año futbolístico, tal como habían adelantado los medios locales. Incluso, el argentino ni siquiera había sido incluido entre los jugadores que disputará el torneo estadual que comienza los primeros días de enero, pese a que su contrato con los de Curitiba acababa en diciembre de 2027.

    En ese contexto, la posibilidad de que se quedara en Universidad de Chile era una buena solución para los brasileños, pero más para el propio jugador, quien había reconocido públicamente que “estoy cómodo en el club, me gustaría quedarme”.

    Paranaense pagó cerca de 2,2 millones de dólares a Pachuca por el pase del artillero, en febrero de 2023. Así, obtener los 900 mil dólares que debía cancelar la U para contar con el argentino (según cifras publicadas en Brasil) amortiguaba parte de la inversión.

    Sin embargo, la negativa de los azules apuró la decisión de concretar alguna de las otras ofertas que tenía en la mesa. De acuerdo con el medio UOL, O Furacao llegó a un acuerdo con Santos Laguna de México y solo falta la revisión médica para oficializar el traspaso.

    Más sobre:FútbolLucas di YorioUniversidad de ChileAthletico ParanaenseSantos Laguna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía anuncia que más gendarmes serán investigados tras reportes de la UAF y testimonio de detenidos en la Operación Apocalipsis

    Detienen en Puerto Montt a sacerdote mexicano veterocatólico condenado por abuso sexual a un menor: fue expulsado de Chile

    La advertencia de Cicardini por gobierno de Kast: “Representa un riesgo real para los derechos de las mujeres”

    Operación Apocalipsis: gendarme tenía un arma robada en su casa y otros mantenían cocaína y marihuana al interior de Santiago Uno

    Presidenta del Frente Amplio responde a Quintana y descarta falta de autocrítica tras la derrota en presidenciales

    Bancada DC solicita a Contraloría pronunciarse por programa de reclutamiento impulsado por equipo de Kast

    Lo más leído

    1.
    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    2.
    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    3.
    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    4.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Solicitan evacuar Población 18 de Septiembre de La Serena por incendio forestal

    Solicitan evacuar Población 18 de Septiembre de La Serena por incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    Fiscalía anuncia que más gendarmes serán investigados tras reportes de la UAF y testimonio de detenidos en la Operación Apocalipsis
    Chile

    Fiscalía anuncia que más gendarmes serán investigados tras reportes de la UAF y testimonio de detenidos en la Operación Apocalipsis

    Detienen en Puerto Montt a sacerdote mexicano veterocatólico condenado por abuso sexual a un menor: fue expulsado de Chile

    La advertencia de Cicardini por gobierno de Kast: “Representa un riesgo real para los derechos de las mujeres”

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Con asistencia de Marcelino Núñez: Ipswich vence al Sheffield y escala a puestos de playoffs en el Championship
    El Deportivo

    Con asistencia de Marcelino Núñez: Ipswich vence al Sheffield y escala a puestos de playoffs en el Championship

    Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania
    Mundo

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

    Quién es Francis L. Donovan, el general elegido por Trump para liderar el Comando Sur en América Latina

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad