Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

Di Yorio no seguirá en la U el próximo año y se marcha a México. FOTO: Photosport.

No era una simple especulación. La coyuntura permitía inferir que la opción de que Lucas di Yorio se quedara en Universidad de Chile no era un escenario descabellado.

El argentino, quien estuvo cedido desde Athletico Paranaense en el cuadro azul durante todo 2025 se consolidó como el máximo artillero de Gustavo Álvarez, con 14 conquistas en todos los torneos.

Sin embargo, los universitarios hicieron cuentas y desecharon la posibilidad de hacer uso de la opción de compra del jugador. El plazo acababa el lunes 15 de diciembre y, de acuerdo con los medios que siguen día a día la actualidad del club de Curitiba, el monto ascendía a los 900 mil dólares.

Un presupuesto limitado de parte del club chileno y el alto salario del cuadro argentino, el cual rondaba los 70 millones de pesos mensuales, bloquearon la viabilidad de retener al exjugador de Pachuca de México, sobre todo, tomando en cuenta que el elenco universitario solo pudo acceder a la Copa Sudamericana de 2026, torneo al que llegó a semifinales en la última edición.

Sin lugar en Brasil

Lo cierto es que el futbolista no tenía lugar en el proyecto de Paranaense para la temporada 2026. El regreso del equipo a la máxima categoría del Brasilerao, después de un año en la Serie B, llevó a la directiva a tomar medidas extremas sobre la conformación del plantel.

Decisiones en las que Di Yorio no estaba en los planes del nuevo año futbolístico, tal como habían adelantado los medios locales. Incluso, el argentino ni siquiera había sido incluido entre los jugadores que disputará el torneo estadual que comienza los primeros días de enero, pese a que su contrato con los de Curitiba acababa en diciembre de 2027.

En ese contexto, la posibilidad de que se quedara en Universidad de Chile era una buena solución para los brasileños, pero más para el propio jugador, quien había reconocido públicamente que “estoy cómodo en el club, me gustaría quedarme”.

Paranaense pagó cerca de 2,2 millones de dólares a Pachuca por el pase del artillero, en febrero de 2023. Así, obtener los 900 mil dólares que debía cancelar la U para contar con el argentino (según cifras publicadas en Brasil) amortiguaba parte de la inversión.

Sin embargo, la negativa de los azules apuró la decisión de concretar alguna de las otras ofertas que tenía en la mesa. De acuerdo con el medio UOL, O Furacao llegó a un acuerdo con Santos Laguna de México y solo falta la revisión médica para oficializar el traspaso.