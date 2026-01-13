SUSCRÍBETE POR $1100
    De destacar en Colo Colo a ilusionar a la U: El cambio de vereda de Octavio Rivero y otros que se suman a la lista

    El delantero uruguayo es el nuevo refuerzo de Universidad de Chile. Su llegada, al margen del aporte que puede representar para los azules, adquiere notoriedad por una situación clave: jugó en Colo Colo y, alguna vez, dijo que no defendería a los azules. Hay más casos de jugadores que cruzaron a la vereda del archirrival. Acá te los contamos.

    Por 
    Christian González
     
    Paula Morales
    El respaldo pendiente

    Reconstrucción en Viña del Mar

    Carencias estructurales

    Venezuela: entre el olvido y oportunidad para la niñez

    “Organismos internacionales”

    La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Licencias cruzadas, ausencias injustificadas y un médico irregular: Contraloría destapa severas anomalías en salud municipal de Pemuco

    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau
    Wom gana demanda contra Entel: Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal

    Boeing supera ventas de rival Airbus por primera vez desde 2018

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis
    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial
    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender