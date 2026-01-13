De destacar en Colo Colo a ilusionar a la U: El cambio de vereda de Octavio Rivero y otros que se suman a la lista
El delantero uruguayo es el nuevo refuerzo de Universidad de Chile. Su llegada, al margen del aporte que puede representar para los azules, adquiere notoriedad por una situación clave: jugó en Colo Colo y, alguna vez, dijo que no defendería a los azules. Hay más casos de jugadores que cruzaron a la vereda del archirrival. Acá te los contamos.
