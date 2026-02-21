En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Thiago Tirante por los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

La lluvia causó problemas

La jornada estuvo interrumpida por la lluvia. Tabilo y Tirante jugarían en la cancha Guga Kuerten, pero el duelo que ahí se disputa entre Buse y Berrettini no se ha podido terminar por el mal tiempo. Por este motivo, el encuentro del chileno y el argentino se trasladó a la cancha 1.