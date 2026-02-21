SUSCRÍBETE
    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Thiago Tirante por los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

    El chileno se enfrenta en la cancha 1 al argentino, que fue verdugo de Christian Garin en la primera ronda.

    Foto: Mariano García/ UNAR via Photosport Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    Minuto a minuto

    Sólido Tirante

    El argentino tuvo un buen juego de servicio para igualar 1-1.

    Tabilo comienza adelante

    Con su servicio, Ale se coloca 1-0.

    ¡Arranca el partido!

    Alejandro Tabilo se mide ante Thiago Tirante, por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

    Tabilo y Tirante ya están en la cancha 1 del ATP 500 de Río de Janeiro.

    La lluvia causó problemas

    La jornada estuvo interrumpida por la lluvia. Tabilo y Tirante jugarían en la cancha Guga Kuerten, pero el duelo que ahí se disputa entre Buse y Berrettini no se ha podido terminar por el mal tiempo. Por este motivo, el encuentro del chileno y el argentino se trasladó a la cancha 1.

    Ante el verdugo de Garin

    El camino de Thiago Tirante (92°) tuvo a Christian Garin en primera ronda y a Francisco Cerúndolo en segunda, quien se retiró por lesión.

    Vuelve al top 60

    Cabe destacar que tras el triunfo del miércoles ante Francesco Passaro (163°), Alejandro Tabilo volvió al top 60 del ranking ATP, producto de sus dos victorias en Río de Janeiro y de conseguir los cuartos de final del Abierto de Argentina.

    El camino de Ale

    Cabe destacar que Tabilo viene de superar al estadounidense Emilio Nava (81°) en la primera ronda y a Francesco Passaro (163°) en la segunda.

    ¡Bienvenido!

    Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Alejandro Tabilo (68°) y Thiago Tirante (92°), por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

    Alejandro TabiloATP de Río de JaneiroThiago Tirante

