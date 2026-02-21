En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Thiago Tirante por los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro
El chileno se enfrenta en la cancha 1 al argentino, que fue verdugo de Christian Garin en la primera ronda.
Minuto a minuto
Sólido Tirante
El argentino tuvo un buen juego de servicio para igualar 1-1.
Tabilo comienza adelante
Con su servicio, Ale se coloca 1-0.
¡Arranca el partido!
Alejandro Tabilo se mide ante Thiago Tirante, por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.
Tabilo y Tirante ya están en la cancha 1 del ATP 500 de Río de Janeiro.
La lluvia causó problemas
La jornada estuvo interrumpida por la lluvia. Tabilo y Tirante jugarían en la cancha Guga Kuerten, pero el duelo que ahí se disputa entre Buse y Berrettini no se ha podido terminar por el mal tiempo. Por este motivo, el encuentro del chileno y el argentino se trasladó a la cancha 1.
Ante el verdugo de Garin
El camino de Thiago Tirante (92°) tuvo a Christian Garin en primera ronda y a Francisco Cerúndolo en segunda, quien se retiró por lesión.
Vuelve al top 60
Cabe destacar que tras el triunfo del miércoles ante Francesco Passaro (163°), Alejandro Tabilo volvió al top 60 del ranking ATP, producto de sus dos victorias en Río de Janeiro y de conseguir los cuartos de final del Abierto de Argentina.
El camino de Ale
Cabe destacar que Tabilo viene de superar al estadounidense Emilio Nava (81°) en la primera ronda y a Francesco Passaro (163°) en la segunda.
¡Bienvenido!
Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Alejandro Tabilo (68°) y Thiago Tirante (92°), por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.
