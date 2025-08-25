SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Gonzalo Tapia festeja su llamado a la Roja anotando en la victoria de Sao Paulo

El exdelantero de la UC y River, convocado por Nicolás Córdova para el cierre de las Eliminatorias, convirtió para sellar el triunfo de su escuadra sobre el Atlético Mineiro de Iván Román.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Foto: Flickr Sao Paulo RUBENS CHIRI/Perspectiva

Gonzalo Tapia sigue aprovechando los minutos que le da el técnico Hernán Crespo en el Sao Paulo. Este domingo, el delantero nacional volvió a convertir con la camiseta del Tricolor, para sellar el triunfo de 2-0 sobre Atlético Mineiro, por la fecha 21 del Brasileirao.

Luego de su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, el cuadro paulista retornó a la competencia doméstica y hoy enfrentó al Galo, que contó en la oncena titular a Iván Román, otro chileno que sigue sumando rodaje en el gigante sudamericano.

Sao Paulo abrió el marcador en los 23 minutos con gol de Pablo Maia. Así se fueron al descanso. Para el complemento, se abrió la ventana para Gonzalo Tapia, uno de los convocados por Nicolás Córdova para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, ante Brasil y Uruguay.

El ex Universidad Católica ingresó en los 79′ y terminó marcando un par de minutos más tarde. Tras un centro del externo Cédric Soares, Tapia apareció con total libertad por el otro sector y conectó de cabeza para sentenciar el juego. Es el segundo tanto del atacante nacional en el Brasileirao. El primero sucedió el pasado 27 de julio, al Fluminense.

Con la victoria de hoy, el Sao Paulo está en la séptima ubicación de la liga brasileña con 32 puntos, en la línea del sorprendente Mirassol y del Botafogo. El puntero es el Flamengo, con 43 unidades, dos más que su escolta, Cruzeiro.

Lee también:

Más sobre:Fútbol internacionalGonzalo TapiaSao PauloBrasileirao

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Anuncian suspensión total de clases en sector de Puerto Montt tras intenso sistema frontal

Jefe del ejército israelí insta a Netanyahu a “aceptar ya” el acuerdo de alto el fuego con Hamas

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Fiscal Pastén descarta iniciar investigación contra alcalde de Curacaví por entregar a implicado en crimen de Michael Peñaloza

Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

5.
Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian suspensión total de clases en sector de Puerto Montt tras intenso sistema frontal
Chile

Anuncian suspensión total de clases en sector de Puerto Montt tras intenso sistema frontal

Fiscal Pastén descarta iniciar investigación contra alcalde de Curacaví por entregar a implicado en crimen de Michael Peñaloza

Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado
Negocios

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Grau y su experiencia en el Gobierno: “Me ha cambiado y me ha cambiado para bien”

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Gonzalo Tapia festeja su llamado a la Roja anotando en la victoria de Sao Paulo
El Deportivo

Gonzalo Tapia festeja su llamado a la Roja anotando en la victoria de Sao Paulo

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino

Brayan Cortés no suelta el arco de Peñarol: el Manya se levanta tras su agónica eliminación de Copa Libertadores

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”
Cultura y entretención

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

Jefe del ejército israelí insta a Netanyahu a “aceptar ya” el acuerdo de alto el fuego con Hamas
Mundo

Jefe del ejército israelí insta a Netanyahu a “aceptar ya” el acuerdo de alto el fuego con Hamas

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo