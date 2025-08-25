Gonzalo Tapia festeja su llamado a la Roja anotando en la victoria de Sao Paulo

Gonzalo Tapia sigue aprovechando los minutos que le da el técnico Hernán Crespo en el Sao Paulo. Este domingo, el delantero nacional volvió a convertir con la camiseta del Tricolor, para sellar el triunfo de 2-0 sobre Atlético Mineiro, por la fecha 21 del Brasileirao.

Luego de su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, el cuadro paulista retornó a la competencia doméstica y hoy enfrentó al Galo, que contó en la oncena titular a Iván Román, otro chileno que sigue sumando rodaje en el gigante sudamericano.

Sao Paulo abrió el marcador en los 23 minutos con gol de Pablo Maia. Así se fueron al descanso. Para el complemento, se abrió la ventana para Gonzalo Tapia, uno de los convocados por Nicolás Córdova para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, ante Brasil y Uruguay.

El ex Universidad Católica ingresó en los 79′ y terminó marcando un par de minutos más tarde. Tras un centro del externo Cédric Soares, Tapia apareció con total libertad por el otro sector y conectó de cabeza para sentenciar el juego. Es el segundo tanto del atacante nacional en el Brasileirao. El primero sucedió el pasado 27 de julio, al Fluminense.

GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL GONZALO TAPIA



QUE JOGADA ABSURDA DO SÃO PAULO pic.twitter.com/nnBSpNFZ8Y — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 25, 2025

Con la victoria de hoy, el Sao Paulo está en la séptima ubicación de la liga brasileña con 32 puntos, en la línea del sorprendente Mirassol y del Botafogo. El puntero es el Flamengo, con 43 unidades, dos más que su escolta, Cruzeiro.