El Deportivo

El particular reclamo de Casper Ruud al US Open: “Es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro”

El tenista noruego se quejó por el fuerte olor que emana desde las inmediaciones de Flushing Meadows.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Casper Ruud fue finalista en el US Open de 2022. Mary Altaffer

Casper Ruud reciente finalista en dobles mixtos del US Open y subcampeón en singles en la edición de 2022, se refirió a las particularidades de jugar en Nueva York, especialmente en algunas canchas del Abierto de Estados Unidos.

Consultado sobre lo peor del torneo, el noruego se sinceró: “Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”.

“Creo que es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro”, continuó. “No es divertido para los jugadores estar cansados y, al mismo tiempo, tener que inhalar el olor del hachís. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”, reconoció.

No es el primero

Ruud no es el primer jugador que se queja de esta situación. Hace dos años, en el partido disputado en la cancha 17, que enfrentó a Maria Sakkari y Rebeka Masarova, la griega explotó por el fuerte olor a cannabis y se quejó amargamente ante la jueza de silla.

“Creo que era hierba (marihuan1a) y que el olor venía del parque”, sentenciaba Sakkari. Masarova lo confirmó: “En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa”.

Lo que sucedió en ese caso es que la pista es la que está más pegada al Corona Park, un lugar donde la gente se junta a fumar, ya que está permitido desde 2022 en Nueva York.

Alexander Zverev fue otro que reclamó al respecto hace un par de temporadas e hizo una particular comparación”. “Está por todos sitios. La cancha entera huele a porro. Solo he jugado aquí una vez, pero sí, la pista 17 huele definitivamente como el salón de Snoop Dogg”, indicó.

Eso sí, luego bromeó con todo lo sucedido. “No tengo nada que ver con esto. Todos pueden ir a oler…”, afirmó, entre risas.

Más sobre:TenisUS OpenMarihuanaCasper RuudFlushing MeadowsNueva York

