Manuel Pellegrini confiesa el momento en que cambió su forma de dirigir para poder triunfar en Europa

(Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

A estar alturas, Manuel Pellegrini es un nombre histórico en toda España. El entrenador chileno completó inolvidables campañas con Villarreal, Málaga y, ahora, Real Betis. Este jueves eliminaron a Fiorentina en Italia y consiguieron la clasificación a la final de la Conference League, en algo inédito para el club de Sevilla, que por primera vez estará en una definición de un torneo internacional.

Durante estas horas de alegría, el Ingeniero se dio el tiempo de conversar con el medio hispano El Larguero, de la Cadena Ser, en donde hizo un repaso por su carrera como adiestrador y puntualizó en algunos momentos claves.

Sobre sus años trabajando como estratega en Chile, reconoció algunos puntos débiles: “Quizás uno de los grandes logros de mi carrera fue cambiar mi carácter. Un carácter muy explosivo, que no sabía mantener, quizás, la tranquilidad en momentos complicados”.

Sin embargo, en su salida al fútbol ecuatoriano, cuando en 1999 comenzó a dirigir a Liga de Quito, trabajó aspectos que van más allá del juego: “Después de un inicio de carrera (en Chile) me fui a Ecuador, donde estuve solo, donde me dediqué a prepararme no solo futbolísticamente, sino desde el punto de vista grupal, de personalidades”.

Foto: Firosport/Photosport FIRO SPORTPHOTO/PHOTOSPORT

“Aprendí a dominarme, a entender que si uno no controla las situaciones o las decisiones que va a tomar bajo nerviosismo o bajo tensión, van a ser siempre equivocadas, así que una cosa es lo que uno demuestra porque ha aprendido a controlarse, y lo otro es lo que uno siente interiormente”, cerró el chileno.

Va por más

Ahora, Pellegrini y Betis sueñan con una clasificación a la Champions League para la próxima temporada. Para esto, deben meterse entre los cinco mejores de LaLiga, y los sevillanos están en este momento en la sexta ubicación, a sólo un punto de quien los antecede en la tabla, que es Villarreal.

Con el objetivo de quedarse con ese cupo, el elenco del chileno recibe este domingo 11 de mayo a Osasuna, a las 15.00 horas de Chile.