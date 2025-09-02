SUSCRÍBETE
Antony se emociona hasta las lágrimas tras revelar que esperó 40 días en un hotel para firmar por el Betis de Pellegrini

El brasileño confesó los duros momentos que pasó para poder desvincularse del Manchester United y regresar al equipo donde más feliz ha sido.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
La emoción de Antony durante su presentación en Betis. El Chiringuito TV

El Betis cerró uno de los fichajes más importantes de su historia y el más caro de la era de Manuel Pellegrini. Se trata del regreso de Antony, quien estuvo a préstamo la temporada pasada en el elenco andaluz y que vivió una pesadilla en su retorno al Manchester United, club dueño de su carta hasta ese momento.

El brasileño acabó firmando por cinco temporadas en el equipo del DT chileno, a cambio de 22 millones de euros más variables, que ascienden a casi cuatro millones más. Asimismo, el cuadro británico se quedó con un 50% de una futura venta.

Tras las primeras fotografías, el atacante recibió elogios por parte de Ángel Haro y Manu Fajardo. “Estamos convencidos de que ‘Antonio de Triana’ le va a dar muchas noches de gloria al Real Betis Balompié”, exclamó el presidente.

Por otro lado, el director deportivo destacó las cualidades del extremo paulista. “Es sabidamente conocido Antony, lo que nos puede aportar dentro del terreno de juego”.

Su llegada fue ampliamente celebrada por la afición y por el propio jugador, quien se emocionó hasta las lágrimas al instante de su presentación, luego de recordar una serie de situaciones difícil una vez que terminó su préstamo en el cuadro de Heliópolis.

“Ha sido un mes difícil, he estado más de 40 días en un hotel. Mi agente y todos los directivos sabían las ganas que tenía de volver al Betis. Estoy muy feliz”, comenzó señalando el futbolista.

El atacante también reconoció que le costó dormir tras el cariño recibido en su llegada. “Nunca he pasado por esto. Muchas gracias por el cariño de todos. El día de ayer fue muy difícil pero lo conseguimos. Tengo muchas ganas de ponerme la camiseta del Betis”, expresó.

“Nunca importó el dinero. Este es un club al que le tengo mucho cariño. Siempre fue mi primera opción, por eso esperé hasta el último día para cerrar el mercado de fichajes”, agregó.

En cuanto a los objetivos que se trazó, estos son claros: “Vamos a competir por todo. Nosotros tenemos un plantel muy fuerte. El año pasado jugamos una final, eso demuestra que el Betis es grande”.

Amargo recuerdo

Al ser consultado por su etapa en Manchester United, Antony intentó dejarla atrás. “Para mí es pasado. Así son los procesos de la vida, tenía que pasar por eso. Ahora que he fichado con el Betis, solamente estoy enfocado en el Betis”, respondió.

El momento de mayor emoción se dio cuando no pudo contener las lágrimas al hablar del apoyo de su familia. “Hablé con mi madre y mi hermana que están en Brasil, todos estaban llorando muy felices. Lo que pasó en Manchester sólo yo sé lo difícil que fue”, sostuvo.

“Yo siempre dejé en claro que quería volver al Betis”, destacó el jugador. También dijo que “tenía otras propuestas pero el Betis para mí era lo más importante”.

Por otra parte se refirió a la posibilidad de ser considerado para el Mundial de 2026. “Volví a la selección jugando en el Betis. Soy una persona que se exige mucho porque sé que puedo dar más. Es un año muy importante pero hay que ir con calma”.

El Betis para mí es un sentimiento. Yo me identifico mucho cuando veo todo esto. Es un club que yo quiero muchísimo, es por eso que siempre fue la primera opción. A cada día que pasa, estoy seguro de que esta es la mejor decisión de mi vida”, concluyó.

