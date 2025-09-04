SUSCRÍBETE
El Deportivo

La reflexión de Claudio Bravo antes del duro partido ante Brasil: “Es momento de que aparezcan nuevos jugadores”

El histórico exarquero analizó el presente del combinado en que fue capitán por más de 15 años. Además, le entregó su apoyo al trabajo de Nicolás Córdova.

Daniel Bustos 
Daniel Bustos
Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La selección chilena se alista para cerrar una triste Eliminatoria mundialista. Ya sin chances de asistir a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, visita a Brasil en el Maracaná, por la fecha 17 de la clasificatoria, con un DT interino y con varios nombres que tendrán su primera experiencia en el combinado adulto. Sobre este tema reflexionó Claudio Bravo, histórico capitán de la Generación Dorada.

El formado en Colo Colo habló con MT La Tercera, en un evento en el que se le presentó como nuevo embajador de la marca Maxus. Ahí, el excapitán conversó sobre el presente de Chile. De entrada, valoró la experiencia de Nicolás Córdova: “Le deseo lo mejor posible a Nico. Lo conozco, sé la capacidad que tiene”.

Foto: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport MEXSPORT/PHOTOSPORT

Bravo considera que deben surgir nuevas alternativas en la Selección: “Ahora viene gente joven, es momento de que aparezcan nuevos jugadores, un aire nuevo. Lo futbolístico no ha sido positivo y espero que de ahora en adelante tengamos otro rostro. Uno salió de la dinámica del fútbol un poco por esto también, motivando a que el resto siga en la continuidad del éxito”.

“Creo que nosotros también dejamos un granito de arena respecto a cómo llevar las cosas dentro de una Selección, cómo se puede reflejar en resultados y en saber hacer las cosas”, añadió.

Por último, reflexionó sobre la importancia de aprovechar las chances que se están abriendo en este nuevo proceso: “Creo que eso es lo que tiene que aprender toda esta gente nueva, que las oportunidades están y cuando se dan, si me toca estar 10 o 15 años en una Selección, es la manera de que Chile vuelva competir”.

Lo que planificó Chile

El mencionado encuentro ante Brasil está pactado para este jueves a las 20.30 horas de nuestro país. Durante el miércoles, antes de viajar a Río de Janeiro, Nicolás Córdova probó un equipo con una línea de tres en el fondo y cinco mediocampistas.

El once estuvo compuesto por: Lawrence Vigoroux en la portería; Daniel González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán en la defensa; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo, Lucas Assadi en el mediocampo; Lucas Cepeda y Alexander Aravena en la delantera.

