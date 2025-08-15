El River de Paulo Díaz se queda en blanco ante Libertad por los octavos de la Copa Libertadores

Este jueves se cerraron los partidos de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Uno de los candidatos saltó a escena y no respondió a su chapa de favorito. En Asunción, River Plate igualó sin goles en su visita a Libertad.

Una buena para Marcelo Gallardo fue que pudo contar con Paulo Díaz. El zaguero chileno superó una inflamación en la rodilla izquierda, que lo dejó al margen del cotejo ante Independiente del fin de semana, y retomó su lugar en la defensa. Era urgente la vuelta de Díaz en el equipo, por la ausencia de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella. Este último se rompió los ligamentos.

River tuvo dos tiempos muy distintos ante el Gumarelo. En el primer periodo, dejó un rostro demasiado pálido, sin conexiones, muy lejano a la idea que intenta plasmar Gallardo. De hecho, el mejor de los Millonarios era Franco Armani. Todavía no logra suplir de una manera más orgánica la salida de Franco Mastantuono, hoy en el Real Madrid.

En la parte complementaria, River metió tres cambios de una, entre los que se incluyó el colombiano Juan Fernando Quintero, quien retornó a la tienda ‘banda sangre’. Los movimientos mejoraron a los transandinos, que mostraron otra cosa. Mediante la pelota detenida, casi destrabaron el juego. En los 87′, un tiro libre de Quintero se fue muy al centro y fue desviado por el golero Martín Silva.

Los goles no llegaron a Asunción y el escenario queda abierto para la revancha, que se disputará en una semana más, en el Monumental de Núñez.

El que sí puso más de un pie en la siguiente etapa fue Palmeiras. En Lima, goleó 4-0 a Universitario, que contó con Rodrigo Ureña. Los goles del Verdao fueron de Gustavo Gómez (7′), José López (12′ y 75′) y Vitor Roque (30′). En el otro duelo de la jornada, Botafogo superó 1-0 a la Liga de Quito, en Río de Janeiro. Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán tuvieron acción en los ecuatorianos, dirigidos por Tiago Nunes, el ex DT de la UC.