SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El River de Paulo Díaz se queda en blanco ante Libertad por los octavos de la Copa Libertadores

En Asunción, los Millonarios igualaron sin goles ante el Gumarelo, en el duelo de ida por el torneo continental. El equipo de Marcelo Gallardo no reflejó su chapa de candidato ante los paraguayos. El que sí goleó fue Palmeiras.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Foto: @Libertadores

Este jueves se cerraron los partidos de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Uno de los candidatos saltó a escena y no respondió a su chapa de favorito. En Asunción, River Plate igualó sin goles en su visita a Libertad.

Una buena para Marcelo Gallardo fue que pudo contar con Paulo Díaz. El zaguero chileno superó una inflamación en la rodilla izquierda, que lo dejó al margen del cotejo ante Independiente del fin de semana, y retomó su lugar en la defensa. Era urgente la vuelta de Díaz en el equipo, por la ausencia de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella. Este último se rompió los ligamentos.

River tuvo dos tiempos muy distintos ante el Gumarelo. En el primer periodo, dejó un rostro demasiado pálido, sin conexiones, muy lejano a la idea que intenta plasmar Gallardo. De hecho, el mejor de los Millonarios era Franco Armani. Todavía no logra suplir de una manera más orgánica la salida de Franco Mastantuono, hoy en el Real Madrid.

En la parte complementaria, River metió tres cambios de una, entre los que se incluyó el colombiano Juan Fernando Quintero, quien retornó a la tienda ‘banda sangre’. Los movimientos mejoraron a los transandinos, que mostraron otra cosa. Mediante la pelota detenida, casi destrabaron el juego. En los 87′, un tiro libre de Quintero se fue muy al centro y fue desviado por el golero Martín Silva.

Los goles no llegaron a Asunción y el escenario queda abierto para la revancha, que se disputará en una semana más, en el Monumental de Núñez.

El que sí puso más de un pie en la siguiente etapa fue Palmeiras. En Lima, goleó 4-0 a Universitario, que contó con Rodrigo Ureña. Los goles del Verdao fueron de Gustavo Gómez (7′), José López (12′ y 75′) y Vitor Roque (30′). En el otro duelo de la jornada, Botafogo superó 1-0 a la Liga de Quito, en Río de Janeiro. Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán tuvieron acción en los ecuatorianos, dirigidos por Tiago Nunes, el ex DT de la UC.

Lee también:

Más sobre:Fútbol internacionalCopa LibertadoresRiver PlateLibertadPaulo Díaz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que le gustaría que Israel permitiera la entrada de periodistas a Gaza

Irán afirma estar trabajando con China y Rusia ante amenazas europeas de reactivar sanciones

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje

Copago Cero, interrupción del embarazo y Plan Nacional de Búsqueda: las medidas de Boric que no pasaron por el Congreso

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Liberación de tres reos por negligencia: Gendarmería remueve a director regional de Atacama e inicia sumarios

Lo más leído

1.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

2.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

5.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Copago Cero, interrupción del embarazo y Plan Nacional de Búsqueda: las medidas de Boric que no pasaron por el Congreso
Chile

Copago Cero, interrupción del embarazo y Plan Nacional de Búsqueda: las medidas de Boric que no pasaron por el Congreso

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Liberación de tres reos por negligencia: Gendarmería remueve a director regional de Atacama e inicia sumarios

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje
Negocios

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje

Mercado financiero celebra que Kast y Matthei propongan eliminar el impuesto a la ganancia de capital y suman medidas

Tribunal Constitucional rechaza requerimiento de ONG contra Dominga

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

El River de Paulo Díaz se queda en blanco ante Libertad por los octavos de la Copa Libertadores
El Deportivo

El River de Paulo Díaz se queda en blanco ante Libertad por los octavos de la Copa Libertadores

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Trump afirma que le gustaría que Israel permitiera la entrada de periodistas a Gaza
Mundo

Trump afirma que le gustaría que Israel permitiera la entrada de periodistas a Gaza

Irán afirma estar trabajando con China y Rusia ante amenazas europeas de reactivar sanciones

Estudio revela que sólo el 1% de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki murió de cáncer asociado a la radiación de las bombas

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi