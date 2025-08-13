SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Paulo Santo”: en Argentina se encomiendan a la presencia de Díaz en River Plate de cara a la Copa Libertadores

El defensor está en duda de cara al duelo ante Libertad. Sin embargo, la prensa local lo apunta como el salvador de la zaga del equipo de Marcelo Gallardo.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
"Paulo Santo": en Argentina se encomiendan a la presencia de Díaz en River Plate de cara a la Copa Libertadores.

Paulo Díaz es una de las dudas de River Plate de cara a la Copa Libertadores. Este jueves, el equipo de Marcelo Gallardo se mide ante Libertad por la ida de los octavos de final del certamen continental. Pese a las dudas, la prensa transandina se encomienda a la presencia del defensor chileno.

“Paulo Santo: River le prende velas a Díaz para la ida de la Copa vs. Libertad”, titularon en el diario Olé.

Esto porque están descartados Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella. “Así y todo, y cuidándolo entre algodones en la semana, en la interna del CT del Muñeco tienen fe en que Díaz vaya de arranque en este primer chico contra el conjunto dirigido por Sergio Aquino y hasta aseguran que si el cruce con Libertad hubiera sido el sábado pasado tal vez el marcador trasandino habría jugado, que simplemente fue resguardado”, establecen en el citado medio.

Paulo Díaz es una de las dudas de Gallardo de cara al duelo ante Libertad debido a una lesión.

“Sí, todo depende de Paulo Díaz. El chileno es el alambre que puede atar a una línea de fondo muy golpeada: sin él, la cosa se complicará en serio. Son Díaz para rezar...”, añaden en otro párrafo.

Durante los últimos días, Gallardo abordó las múltiples bajas con las que debe afrontar el duelo del certamen continental. “Son varios los lesionados tuvimos una muy mala racha que continuó con la lesión de Germán. No solamente fue la de Germán, la de Martínez Quarta no hace mucho. La de Salas, la de Driussi. No solo en la zona central sino diferentes futbolistas que por distintos motivos estamos en ese proceso de recuperación para ver cómo van evolucionando”, dijo.

“Lo de Paulo Díaz estos días estuvo con la rodilla inflamada, no se sentía bien y veremos su evolución para el jueves. Son cosas que uno no puede controlar. Lo de Germán, veremos para esperar los resultados del estudio pero veremos que nos va a llevar”, añadió.

También habló de la complejidad del compromiso. “Libertad será un equipo que buscará hacer el mejor partido posible ante su gente. Nosotros tenemos que mostrar una postura diferente. Eso es lo que más me preocupa u ocupa, mejor dicho, más allá del rival: es cómo nosotros vamos a afrontar esa serie y de acuerdo a lo que tenemos en la cabeza tenemos que ir a hacer un partido mejorando muchísimo lo que fue la actuación de hoy”, puntualizó.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresRiver PlatePaulo Díaz

