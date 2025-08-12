“Mejor que turistas y trabajadores de hoteles”: el feroz ninguneo de histórico ruso ante el amistoso con Chile

La selección de fútbol de Rusia ya tiene su calendario completo de amistosos para el segundo semestre. Un país sancionado que ha debido recurrir a rivales fuera de las fronteras europeas para consolidar la preparación del equipo que dirige Valeri Karpin.

Hace más de tres años, en febrero de 2022, la FIFA y la UEFA suspendieron a los equipos de ese país para todos los torneos internacionales. De esa manera, cerraron la puerta a todos sus auspicios y organizaciones después de la invasión a Ucrania.

Bajo esa premisa, la federación local se ha visto obligada a ampliar sus horizontes para conseguir rivales. Así, los euroasiáticos miraron hacia Sudamérica y consiguieron cerrar amistosos ante los tres últimos equipos nacionales en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, al menos en este lado del continente.

Aunque ya se había confirmado hace un par de meses, la organización caucásica oficializó que disputará un amistoso ante la Selección Chilena, el único equipo ya eliminado de la próxima Copa del Mundo. Según la información publicada en los canales de rigor, el partido contra Chile se jugará el 15 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi.

La última vez que ambos equipos se midieron fue en otro amistoso, disputado el 9 de junio de 2017 en la antesala de la Copa de las Confederaciones, duelo en el que empataron 1-1 en el encuentro disputado en la capital Moscú.

Tres días antes de enfrentar a la Roja, la escuadra del país más grande del planeta se medirá ante el seleccionado de Perú, enfrentamiento que se disputará en el recinto Gazprom Arena de San Petersburgo. El 14 de octubre, se medirán a Bolivia en Moscú.

Duros comentarios

El linaje de los rivales ha despertado diversos comentarios en los medios rusos. Así queda claro en las palabras del exfutbolista de la selección nacional rusa Alexander Mostovoy, quien calificó con especial énfasis a los equipos de Perú y Chile.

“Me parece excelente que Rusia juegue contra Perú y Chile… yo creo que son buenos rivales. Pero llevamos mucho tiempo hablando de esto: hay oponentes y, algunas veces, nos toca jugar con los buenos”, advirtió a Match TV el exmdiocampista del Celta de Vigo español.

A renglón siguiente, el exjugador del Benfica y el Estrasburgo de Francia -quien además tiene pasaporte portugués- lanzó una severa ironía que sonó más a ninguneo que otra cosa.

“¿Estos equipos vendrán con sus equipos principales o secundarios? Porque a menudo vemos que no vienen con sus equipos principales. Los rivales ya son mucho mejores que los que vinieron: turistas y trabajadores de hoteles. Eso ya es bueno… si me preguntas quién ganará esos partidos, te puedo decir que jugamos en casa, por supuesto, somos favoritos”, aclaró el exseleccionado.

LEE TAMBIÉN