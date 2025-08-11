Federación rusa oficializa el amistoso de su selección nacional ante la Roja

La sanción que pesa sobre el deporte ruso tras la invasión a Ucrania, ha obligado a ese país buscar maneras para entregar mayor competitividad a sus atletas en las diferentes disciplinas.

Así también ocurrió con su equipo nacional de fútbol, que ha debido buscar rivales en todo el planeta frente a la negativa de las selecciones agrupados en la UEFA, que le han impedido participar tanto en las eliminatorias europeas como en las competiciones oficiales de ese continente.

En ese escenario, la federación de fútbol de Rusia miró hacia Sudamérica para medirse a los tres últimos equipos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, en este lado del continente.

El equipo nacional caucásico confirmó que disputará un amistoso ante la Roja, ya eliminada de la próxima Copa del Mundo. De acuerdo con la información, el partido contra Chile se jugará el 15 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi.

La última vez que ambos equipos se midieron fue en otro amistoso, disputado el 9 de junio de 2017, momento en el que empataron 1-1 en el encuentro disputado en la capital Moscú.

Tres días antes, la escuadra del país más grande del planeta se medirá ante el equipo de Perú, encuentro que se jugará en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo.

El 4 de septiembre, el equipo de Valery Karpin se enfrentará a Jordania siempre en condición de local. El 7 de septiembre, los rusos se medirán contra Catar en la ciudad de Er-Rayyan.

El cuadro completo los europeos lo completan otros dos partidos antes de final de año. El 10 de octubre jugarán contra Irán y el 14 del mismo mes se enfrentarán a Bolivia, por primera vez en su historia.

En febrero de 2022, la FIFA y la UEFA suspendieron a los equipos rusos de los torneos internacionales y cerraron la puerta a todos sus auspicios debido a la situación en Ucrania.

COMUNICACIÓN OFICIAL