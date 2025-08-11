Dónde y a qué hora ver a Libertad vs. River Plate por la Copa Libertadores.

Este jueves, Libertad y River Plate se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo paraguayo superó la fase de grupos en el segundo puesto del Grupo D, por debajo de Sao Paulo y por encima de Alianza Lima y Talleres.

Por su parte, la escuadra colorada fue líder del Grupo B, por delante de Universitario, Independiente del Valle y Barcelona.

A qué hora ver Libertad vs. River Plate

El partido de Libertad vs. River Plate es este jueves 14 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Libertad vs. River Plate

El partido de Libertad vs. River Plate se transmite por Chilevisión y ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium, Chilevisión Web, Chilevisión YouTube y Pluto TV.