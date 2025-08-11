Coquimbo reacciona y defiende a Miguel Pinto de las acusaciones de Limache: “Ese relato falaz escogió a la persona equivocada”

Coquimbo Unido le responde a Limache. La semana pasada, luego de la victoria de los piratas por 2-1, César Villegas, presidente de Deportes Limache, envió una carta de tres páginas en la que acusa graves hechos de violencia que ocurrieron durante el mencionado partido y que, explica, quedaron fuera del informe arbitral redactado por José Cabero.

Ahora, el elenco de la Cuarta Región contragolpea. Lo hace a través de una misiva a la que tuvo acceso El Deportivo, donde responden a los puntos.

“El manipulador del dron. Éste fue una persona que llegó de forma aislada al Estadio Fco. Sánchez Rumoroso (no llegó con la delegación de D. Limache). El club visitante no notificó aquello, por ende, el operativo estadio al desconocer a la persona y su función, de forma lógica solicita amablemente que baje el dron. Pregunta: ¿El procedimiento que aplicamos en este caso es equivocado o abusivo? ¿Puede cualquier persona que no viene en la delegación, que no se identifica y que no pide autorización, ingresar con cámaras o drones? Entonces, no podemos sino concluir que la exposición de este hecho es falsa, y que no hay agresión alguna. En rigor, queda claro que se Guillermo Edwards N° 50, El Llano, Coquimbo / 51 2 321311 trató de una desprolijidad de la visita o falta de conocimiento de los procesos propios por parte de un club visitante en el fútbol profesional”, indican.

El final del encuentro entre Coquimbo y Limache estuvo cargado de polémica. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Sobre la situación en camarines, donde se apuntó a Miguel Pinto, acusan que: “La descripción de este capítulo que hace el Presidente del Club D. Limache, nuevamente falta a la verdad, pues no existe ninguna zona exclusiva del equipo visitante en el camino a los camarines o en su trayecto. Adicionalmente, las imágenes de video dan cuenta de que “quien inicia el conflicto en el túnel” es un trabajador del equipo visitante (no es jugador y no podemos identificar en las imágenes su identidad o rol). Él es quien se devuelve de su marcha natural, decide increpar y buscar conflicto con personal de nuestra institución y luego con guardias de seguridad. Debemos reiterar que no se trata de un jugador, ni tampoco de su entrenador, el señor Víctor Rivero. Para continuar con la cadena de descripción de hechos falsos, el señor Presidente del Club visitante tiene la mala idea de pretender responsabilizar a nuestro Cuerpo Técnico, y en especial a Miguel Pinto, como partícipe de algún acto reprochable”.

“Todos en el mundo del fútbol conocen al señor Pinto, su trayectoria y conducta, por lo que ese relato falaz escogió a la persona equivocada. Las imágenes muestran a todo nuestro Cuerpo Técnico llamando a la calma y retirando a nuestros jugadores para evitar cualquier conflicto. El señor Presidente del Club visitante narra una agresión de jóvenes que no identifica. Nuevamente las imágenes dan cuenta de que es él quien viene exaltado y descontrolado por el túnel. Es más, es justamente porque viene tan descontrolado que su propio Cuerpo Técnico lo lleva a la fuerza y lo empuja para ingrese al camarín”, complementan.

Al cierre, Coquimbo Unido también retrucan la acusación de falta de efectivos de seguridad. “Nuevamente el Presidente del Club visitante cae en falsos relatos, pues Coquimbo Unido, por medio de su Jefe de Seguridad, coordinó inmediatamente la presencia de más de 30 guardias a lo largo del trayecto de salida de ambos clubes, con el fin de custodiar la seguridad y evitar conflictos”, indican.

“Respecto del retiro de la escolta de Carabineros, fue el propio Jefe de Seguridad del Club visitante quien posterior conversación con el Coordinador de D. Limache, le comunica a nuestro Jefe de Seguridad y al Mayor de Carabineros, David Alejandro Gallardo Pérez (Jefe del Servicio Estadio) que desconocía el tiempo de espera del jugador Daniel Castro y que no había problema en que se fuera la escolta de Carabineros, por lo que su relato no solo es falso, sino también habla de muy poca comunicación con su grupo de trabajo”, añaden.