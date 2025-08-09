La sorprendente crítica de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro: “Es ficticio”.

La lista de nominados al Balón de Oro volvió a encender la polémica. Por tercer año consecutivo, Cristiano Ronaldo quedó fuera del listado que elabora France Football, y el portugués, lejos de esquivar el tema, volvió a apuntar contra el prestigioso galardón.

El jueves, tras marcar un hat-trick en el amistoso en que su equipo, el Al-Nassr, goleó 4-0 al Rio Ave en Portugal, CR7 no quiso dar a un candidato para quedarse con el premio. La respuesta fue breve y tajante: “Es ficticio”.

La tensión entre el delantero y el premio que ha ganado en cinco ocasiones no es nueva. El año pasado, después de que el español Rodri superara en la votación a Vinícius Junior, Ronaldo declaró en El Chiringuito: “No hay credibilidad, Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”.

Cristiano Ronaldo en el Al Nassr.

Su distanciamiento con la gala también es evidente. En ediciones anteriores, CR7 optó por no asistir cuando no fue ganador, imitando lo que hizo toda la delegación del Real Madrid en 2023, cuando se ausentó del evento en el Teatro du Chatelet de París en señal de protesta.

La última nominación de Cristiano Ronaldo fue en 2022, año en que terminó 20° en la votación. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en la lista, pese a que mantiene una vigencia goleadora. A sus 40 años, registró en la última temporada 35 goles y cuatro asistencias en 41 partidos a nivel de clubes, todos con el Al-Nassr.

Si bien en Arabia Saudita no consiguió títulos, con la selección portuguesa sí tuvo éxito. Fue capitán en la conquista de la UEFA Nations League, donde además marcó en la final ante España. En total, sumó ocho tantos en el torneo continental.

Sin embargo, para el jurado del Balón de Oro esos méritos no bastaron. La competencia por el galardón de este año incluye a figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius, todos protagonistas en ligas europeas, el Bicho, en cambio, continúa en una liga fuera del radar de la élite.