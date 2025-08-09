SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La sorprendente crítica de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro: “Es ficticio”

El goleador portugués nuevamente se lanzó contra el galardón que otorga la revista France Football y del cual fue ganador en cinco oportunidades.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La sorprendente crítica de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro: “Es ficticio”.

La lista de nominados al Balón de Oro volvió a encender la polémica. Por tercer año consecutivo, Cristiano Ronaldo quedó fuera del listado que elabora France Football, y el portugués, lejos de esquivar el tema, volvió a apuntar contra el prestigioso galardón.

El jueves, tras marcar un hat-trick en el amistoso en que su equipo, el Al-Nassr, goleó 4-0 al Rio Ave en Portugal, CR7 no quiso dar a un candidato para quedarse con el premio. La respuesta fue breve y tajante: “Es ficticio”.

La tensión entre el delantero y el premio que ha ganado en cinco ocasiones no es nueva. El año pasado, después de que el español Rodri superara en la votación a Vinícius Junior, Ronaldo declaró en El Chiringuito: “No hay credibilidad, Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”.

Cristiano Ronaldo en el Al Nassr.

Su distanciamiento con la gala también es evidente. En ediciones anteriores, CR7 optó por no asistir cuando no fue ganador, imitando lo que hizo toda la delegación del Real Madrid en 2023, cuando se ausentó del evento en el Teatro du Chatelet de París en señal de protesta.

La última nominación de Cristiano Ronaldo fue en 2022, año en que terminó 20° en la votación. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en la lista, pese a que mantiene una vigencia goleadora. A sus 40 años, registró en la última temporada 35 goles y cuatro asistencias en 41 partidos a nivel de clubes, todos con el Al-Nassr.

Si bien en Arabia Saudita no consiguió títulos, con la selección portuguesa sí tuvo éxito. Fue capitán en la conquista de la UEFA Nations League, donde además marcó en la final ante España. En total, sumó ocho tantos en el torneo continental.

Sin embargo, para el jurado del Balón de Oro esos méritos no bastaron. La competencia por el galardón de este año incluye a figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius, todos protagonistas en ligas europeas, el Bicho, en cambio, continúa en una liga fuera del radar de la élite.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalAl NassrCristiano RonaldoBalón de Oro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Otro reproche a la Falange: organización que agrupa a partidos democratacristianos suspende a la DC por su apoyo a Jara

La Florida repartirá 5 mil dispositivos para geolocalizar mascotas perdidas y facilitar el contacto con los dueños

Durán detalla plan de intervención en barrio Meiggs y llama a trabajar “colaborativamente sobre las diferencias”

Detienen a sujeto que amenazó de muerte a alcalde de San Bernardo

Partido Republicano suspende militancia de concejal de La Serena que es investigado por acoso sexual

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
Defensoría presentó amparo: joven iba a pasar un año preso porque su hermano suplantó su identidad

Defensoría presentó amparo: joven iba a pasar un año preso porque su hermano suplantó su identidad

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Repartirán en La Florida 5 mil dispositivos para geolocalizar mascotas perdidas y facilitar el contacto con los dueños
Chile

Repartirán en La Florida 5 mil dispositivos para geolocalizar mascotas perdidas y facilitar el contacto con los dueños

Durán detalla plan de intervención en barrio Meiggs y llama a trabajar “colaborativamente sobre las diferencias”

Detienen a sujeto que amenazó de muerte a alcalde de San Bernardo

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei
Negocios

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania
Tendencias

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

La sorprendente crítica de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro: “Es ficticio”
El Deportivo

La sorprendente crítica de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro: “Es ficticio”

Las heridas internas que dejó el mercado de pases y que nubla el futuro de Gustavo Álvarez en la banca de la U

La Jaula Bahamondes libera el plan de retiro: la figura chilena en la UFC incluye a la WWE como opción de futuro

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Tiroteo en Time Square deja al menos tres heridos y un adolescente detenido
Mundo

Tiroteo en Time Square deja al menos tres heridos y un adolescente detenido

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump

Santa Rosa, la pequeña isla que enfrenta a Colombia y Perú

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?