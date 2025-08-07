La lista de candidatos que sueñan con obtener el Balón de Oro 2025

La revista francesa France Football anunció este jueves a los candidatos para quedarse con el Balón de Oro 2025 y los demás premios que entrega la publicación que se entregarán el próximo lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París.

Entre ellos destacan, además del Balón de Oro masculino y femenino, los premios Kopa (para el mejor jugador joven), Yashin (mejor arquero) y Gerd Müller (máximo goleador), que este año tendrán por primera vez versiones para fútbol femenino.

También se entregarán los premios Johan Cruyff a los mejores entrenadores, al mejor club masculino y femenino, y el trofeo Sócrates, que reconoce la labor social de jugadores y jugadoras.

Entre los nominados en la categoría masculina destacan la presencia de la estrella del Barcelona Lamine Yamal, Jude Bellingham, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski, entre otros.

Por el lado sudamericano también aparecen los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, además de los brasileños Raphinha y Viniciurs Jr.

La elección

Para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

El proceso de selección prioriza tres aspectos jerarquizados. El primero es el rendimiento individual y la capacidad para destacar con actuaciones determinantes. El segundo lo conforman el trabajo en equipo y los trofeos obtenidos a lo largo de la temporada. Como tercer elemento, se valora la clase y el juego limpio dentro de la cancha.

Cabe destacar además que el período considerado abarca desde julio de 2024 hasta junio de 2025.

Los nominados para el Balón de Oro 2025

En la categoría femenina, esta vez no aparece en el listado la portera chilena Christiane Endler. Sí lo hacen sus compañeras en el Olympique de Lyon, Melchie Dumornay y Lindsey Heaps.

También está la brasileña Marta que viene de coronarse en la Copa América femenina que se disputó hace algunas semanas en Ecuador.