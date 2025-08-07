SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La lista de candidatos que sueñan con obtener el Balón de Oro 2025

Este jueves la revista France Football dio a conocer a los 30 aspirantes para quedarse con el galardón que distingue al mejor futbolista del planeta.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: B. Papon/L'Équipe.

La revista francesa France Football anunció este jueves a los candidatos para quedarse con el Balón de Oro 2025 y los demás premios que entrega la publicación que se entregarán el próximo lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París.

Entre ellos destacan, además del Balón de Oro masculino y femenino, los premios Kopa (para el mejor jugador joven), Yashin (mejor arquero) y Gerd Müller (máximo goleador), que este año tendrán por primera vez versiones para fútbol femenino.

También se entregarán los premios Johan Cruyff a los mejores entrenadores, al mejor club masculino y femenino, y el trofeo Sócrates, que reconoce la labor social de jugadores y jugadoras.

Entre los nominados en la categoría masculina destacan la presencia de la estrella del Barcelona Lamine Yamal, Jude Bellingham, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski, entre otros.

Por el lado sudamericano también aparecen los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, además de los brasileños Raphinha y Viniciurs Jr.

La elección

Para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

El proceso de selección prioriza tres aspectos jerarquizados. El primero es el rendimiento individual y la capacidad para destacar con actuaciones determinantes. El segundo lo conforman el trabajo en equipo y los trofeos obtenidos a lo largo de la temporada. Como tercer elemento, se valora la clase y el juego limpio dentro de la cancha.

Cabe destacar además que el período considerado abarca desde julio de 2024 hasta junio de 2025.

Los nominados para el Balón de Oro 2025

En la categoría femenina, esta vez no aparece en el listado la portera chilena Christiane Endler. Sí lo hacen sus compañeras en el Olympique de Lyon, Melchie Dumornay y Lindsey Heaps.

También está la brasileña Marta que viene de coronarse en la Copa América femenina que se disputó hace algunas semanas en Ecuador.

Lee también:

Más sobre:FútbolBalón de Oro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: “Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”

El programa de las primarias que complica a Jeannette Jara

Salarios reales en Chile siguen creciendo, pero a un ritmo menor

Controlador de Masisa ficha a PwC para buscar un socio estratégico tras años de pérdidas

Mercado Pago ficha a gerente de Falabella Ventures para potenciar su cuenta digital

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

4.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

5.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena
Chile

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Aedo cuestiona dichos de Frei y desliza que su respaldo a texto constitucional de 2023 “también podría ser una traición a los principios”

Alcalde de San Bernardo denuncia amenaza de muerte en su contra y de su familia

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast
Negocios

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: “Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”

El programa de las primarias que complica a Jeannette Jara

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

Cómo es por dentro el restaurante de Tesla de Elon Musk en Los Ángeles

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”
El Deportivo

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”

Una jornada para el olvido: Gonzalo Tapia falla un penal en la eliminación de Sao Paulo de la Copa de Brasil

La lista de candidatos que sueñan con obtener el Balón de Oro 2025

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC
Cultura y entretención

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Lars Ulrich de Metallica revela su último encuentro con Ozzy Osbourne antes de su muerte

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, leyenda de la salsa y la música latina

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe
Mundo

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

Médicos Sin Fronteras denuncia que puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza son “trampas mortales”

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos