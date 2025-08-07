“Es una falta de respeto muy grande”: la queja de Ronald Fuentes tras la suspensión del partido entre la UC y Ñublense

El partido entre Universidad Católica y Ñublense, aquel que pudo ser el duelo inaugural del renovado Claro Arena, fue suspendido durante la tarde de este miércoles.

A principios de la semana se proyectaba que el recinto de Las Condes podría recibir el duelo. Sin embargo, esto quedó descartado pues la construcción aún no recibe la aprobación de la Dirección de Obras Municipales de la comuna.

Si bien se manejaba el estadio Santa Laura como alternativa, el reducto de Independencia tampoco pudo recibir el partido, pues la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no dio la aprobación.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) nos informó que el partido entre Universidad Católica y Ñublense de Chillán, programado inicialmente para el domingo 10 de agosto, fue suspendido por el rechazo de la Delegación Presidencial a que se juegue en el Estadio Santa Laura, por lo que el partido será reprogramado para una fecha próxima”, informó Cruzados en sus redes.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) nos informó que el partido entre Universidad Católica y Ñublense de Chillán, programado inicialmente para el domingo 10 de agosto, fue suspendido por el rechazo de la Delegación Presidencial a que se juegue en el Estadio Santa… pic.twitter.com/j3CbuPBScq — Universidad Católica (@Cruzados) August 7, 2025

La queja de Ronald Fuentes

Aquella medida también afecta la preparación de Ñublense, situación que provocó una fuerte queja por parte de Ronald Fuentes, técnico de los Diablos Rojos.

“Lo tomo de mala manera por muchas razones, porque cada día en vez de crecer estamos empeorando en todo lo que es la planificación. Los campeonatos nunca se juegan en las fechas que corresponde, nunca terminan en las fechas que corresponden”, señaló de entrada en diálogo con radio ADN.

“Hay un desorden en la programación del torneo y eso me parece que es una falta de respeto muy grande, no solamente a los jugadores y los clubes, sino que también al hincha. La verdad es que ya no me da rabia, me da pena de cómo estamos funcionando”, complementó.

También apuntó a la escasa disponibilidad de fechas para ponerse al día con el duelo. “afecta en muchas cosas, porque no hay fecha más adelante. Hay una para de un mes por el Mundial Sub 20, nosotros tenemos tres partidos de visita después del parón y no hay tentativa. Ellos quieren poner la fecha en septiembre por lo que me dijo la gente del club”, reveló.

“O sea, ellos disponen de cuando estimen conveniente y eso creo que no corresponde. Que digan la verdad del porqué se suspende. Porque si se jugó el sábado y no se puede jugar a la semana siguiente, me parece muy raro. Siempre ha habido cosas especiales por parte del Gobierno y eso le hace mucho daño al fútbol chileno”, acusó Fuentes.

“Yo tengo contacto muy directo con Unión Española y sé en qué estado está el Estadio Santa Laura y eso obviamente molesta. Veníamos con una racha de buenos resultados y juego. Todas estas cosas afectan”, sostuvo.

Además agregó que “no hay nada que impida que se juegue el partido. Si hay otras cosas externas, como pasó por el tema de la barra de Católica que se pelearon, puede ser, pero que digan la verdad, que no sea tan simple el que no se juega porque no reúne las condiciones”.

Por último, apuntó a la reprogramación del encuentro. “Nosotros no podemos jugar cuatro partidos seguidos de visita. Aparte de todos los errores que han cometido, sería impresentable que nos tocara jugar cuatro partidos de visita y sobre todo después de venir de un viaje a mitad de semana. Aunque no me extraña, puede pasar cualquier cosa en la ANFP con la programación”, concluyó Ronald Fuentes.