Una guerra subterránea: las acusaciones cruzadas entre Las Condes y la UC por la recepción final del Claro Arena

A pesar de los intentos y una serie de visitas de la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, Universidad Católica tuvo que postergar nuevamente la inauguración del Claro Arena. La intención era poder abrir las puertas este domingo 10, a las 18.00, ante Ñublense, pero eso ya no será posible.

La propia institución precordillerana informó que, dado los plazos y que no se habían podido realizar eventos de prueba, se decidió no insistir en la organización del encuentro en el nuevo recinto.

Esta tensa espera ha ido de la mano de una serie de declaraciones entre la dirigencia de Cruzados y la alcaldesa Catalina San Martín, quien ha criticado públicamente a la institución estudiantil por la tardanza en cumplir con las exigencias municipales. Lo hace de manera pública y privada, con sus asesores. Además, no ha escondido su molestia por la presión mediática que, asegura, ha realizado el club de la precordillera.

Hace tres semanas, la máxima autoridad de Las Condes ya había sido muy crítica de la gestión universitaria, pues reveló que la fecha original para la recepción definitiva era el 12 de junio, plazo que Cruzados pidió aplazar para el 30 del mismo mes. De ahí en más, los tiempos han ido corriéndose y las exigencias no han logrado subsanarse en su totalidad.

Pocos días después, Juan Tagle lanzó el primer dardo que irritó a las autoridades municipales. Lo vieron como una medida de presión innecesaria frente a la prensa.

“No pedimos nada fuera de la ley, ni que den una aprobación que no corresponda. Pedimos que no nos pidan cosas que no corresponden ni exigencias que no son propias de un proyecto de este tipo. Entiendan que se trata de un proyecto icónico. Hemos tenido esa recepción por parte del gobierno central y las autoridades”, comentó.

“Necesitamos la aprobación final. Toda obra la necesita. Hago este llamado para seguir contando con esa colaboración. A veces cuando llega el momento de la firma aparecen dudas y otras peticiones”, clamó.

Entremedio de estos dichos, el 17 de julio pasado, la UC y la Municipalidad de Las Condes firmaron un convenio que establece la conformación de una Comisión de Operaciones que tendrá a cargo la supervisión e implementación de las medidas contenidas en el Plan de Operación en días de eventos relevantes, como partidos o conciertos. El objetivo de este acuerdo es mitigar el impacto vial y otros eventuales inconvientes que pudiesen sufrir los vecinos del recinto.

La comisión estará compuesta por tres funcionarios de la municipalidad (nombrados por las direcciones de Tránsito y Transporte Público, Seguridad Pública y Operaciones) y tres representantes de Cruzados (gerente de Recinto, subgerente de Operaciones y jefe de Seguridad). Además, se podrán integrar un representante de Carabineros, otro de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), y alguien de la Subsecretaría de Seguridad Pública o de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Más dardos

Este lunes la alcaldesa volvió a apuntar a Cruzados. Envió un comunicado a las 13.33 horas a la prensa, en la que aseguró que la dirigencia no había ingresado las peticiones para la última visita de la DOM. “La pelota está en el lado de Cruzados. Ellos no han presentado sus respuestas a las observaciones, ni tampoco han solicitado la visita de la DOM para que puedan funcionar”, acusa la alcaldesa Catalina San Martín. Desde el club, en tanto, aseguraron que durante esta mañana saldaron todos los requerimientos.

La tarde de este martes las declaraciones de la jefa comunal volvieron a tener una especial dureza. La autoridad no escatimó en cuestionamientos después de la última visita de la DOM.

“La municipalidad ha puesto todo de su parte para acompañar este proceso por el bien de los vecinos y del propio club, pero definitivamente hay zonas donde Cruzados no ha terminado los trabajos”, lamentó la autoridad comunal.

Y no se quedó ahí, pues insistió en la responsabilidad de la entidad que preside Juan Tagle. “En la zona de estacionamientos (la DOM) encontró máquinas trabajando a última hora, materiales tirados en el suelo y un terreno que ni siquiera estaba demarcado correctamente. Así, ninguna dirección de obras, de ninguna municipalidad en Chile, podría aprobar el estacionamiento de un estadio de la envergadura del Claro Arena”, fustigó.

Precisamente el tema de los lugares para aparcar ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para la UC, pues en un comienzo, la duda de la autoridad estaba en si la cantidad era suficiente para cubrir las necesidades del público asistente, también exigió contratos con la vecina Universidad del Desarrollo. Ante ello, la concesionaria confirmó la existencia de 2.800 estacionamientos, además de otros mil de manera satélite, siendo el recinto del país con el mayor número de sitios. Estos fueron medidos uno por uno por los inspectores.

En la precordillera afirman que solo restaban algunas señaléticas para cumplir la exigencia vehicular. No obstante, a juicio de la alcaldesa San Martín, el problema estaba en los escombros y las demarcaciones. ¿Pavimentar la zona? No está en los planes, ya que según estimaciones de la institución de la franja, no es obligación hacerlo, y si lo efectúan, el costo ascendería a los US$ 9 millones, lo que dispararía el presupuesto.

“La zona que la DOM objetó era un lugar con 40 estacionamientos, que estaban desnivelados por las lluvias del fin de semana”, señala un conocedor de las tratativas.

De hecho, en la precordillera no cayó bien la decisión, ya que finalmente se detuvo un estadio de 50 millones de dólares y altos estándares tecnológicos por una zona de apenas 40 estacionamientos que estaba siendo nivelada por maquinaria. En ese sentido, las palabras de la alcaldesa no fueron bien tomadas, pues creen que no recibió toda la información.

Y más allá de que hace unas semanas celebraron un acuerdo de cooperación, en donde Catalina San Martín y Juan Tagle posaron juntos para la foto, lo cierto es que los dardos siguen repartiéndose y la postergada inauguración del Claro Arena sumó un nuevo capítulo.