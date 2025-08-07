No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido

La programación del fútbol chileno vuelve a tener problemas para la ANFP. Esta noche, se conoció que el partido entre Universidad Católica y Ñublense fue suspendido al no encontrar un reducto idóneo para su desarrollo.

A inicios de semana, se proyectaba como la ocasión para la apertura oficial del Claro Arena, el nuevo estadio de los cruzados. Sin embargo, aquello quedó descartado de plano porque todavía no llega el visto bueno de la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, el último documento que falta para declarar operativo el recinto.

Este martes, la UC confirmó que su flamante nuevo recinto no recibirá el duelo ante los Diablos Rojos, así ganando tiempo para planificar de mejor manera la apertura. Por lo tanto, debió buscar otro lugar para ejercer la localía. El plan B era Santa Laura, que había sido reservado por Cruzados. Sin embargo, Independencia tampoco podrá recibir el partido del domingo. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no dio la aprobación.

Mediante sus redes, Cruzados informó lo siguiente: “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) nos informó que el partido entre Universidad Católica y Ñublense de Chillán, programado inicialmente para el domingo 10 de agosto, fue suspendido por el rechazo de la Delegación Presidencial a que se juegue en el Estadio Santa Laura, por lo que el partido será reprogramado para una fecha próxima”.

De esta manera, el equipo de Daniel Garnero llegará sin fútbol al clásico contra Colo Colo, a disputarse en la jornada subsiguiente de la Liga de Primera.