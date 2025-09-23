Qué futbolista chileno estuvo más cerca de ganar el Balón de Oro

Se acabó el misterio. Ousmane Dembélé se quedó este lunes con la edición 2025 del Balón de Oro. El delantero francés fue la gran figura del PSG, equipo que este año se coronó campeón de la Champions League. Chile hoy mira con distancia esta fiesta de las estrellas del fútbol, sin embargo, hace no mucho tiempo tenía a nombres que, a pesar de estar lejos del podio, lograban ubicarse buenas posiciones, algo que actualmente, con la selección chilena colista de las Eliminatorias y pocos nacionales siendo relevantes en Europa, parece imposible.

Desde que esta distinción abrió sus criterios para los jugadores de todo el mundo y no solo los europeos, el primer chileno en aparecer fue Iván Zamorano, luego de su espectacular 1995 con Real Madrid, cuando se coronó campeón y Pichichi de la Liga de España. No obstante, a pesar de estos méritos, figuró en el puesto 27, lejos de George Weah, quien levantó el trofeo.

IVAN ZAMORANO. FONDO HISTORICO - CDI COPESA CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE - COPESA

En 1999 fue el turno de otro histórico de esa década: Marcelo Salas. En su primera temporada en Lazio, El Matador se quedó con la Supercopa, destacó con 24 goles y se ubicó también 27. El ganador esa edición fue el brasileño Rivaldo.

16 años después volvieron a aparecer futbolistas chilenos en este listado. Alexis Sánchez disputó su primera temporada en Arsenal de Inglaterra, en donde fue una de las figuras de esa Premier League, marcó 25 tantos y se colocó décimo, la mejor posición para un jugador nacional en este premio.

ALEXIS SANCHEZ ARSENAL

Quien también pudo meterse entre estos nombres destacados fue Arturo Vidal. Ese mismo 2015 disputó su última temporada con Juventus, en donde fue clave en el plantel que llegó a la final de la Champions contra Barcelona. Ahí, el Rey terminó en el puesto 16, y al año siguiente, con Bayern, acabó 14 en las votaciones.

La última en poner el nombre de Chile en estas lujosas ceremonias fue Christiane Endler, quien en 2022 finalizó 12, tras su primera temporada defendiendo el pórtico del Olympique de Lyon. Sin embargo, Tiane, un año antes, levantó el trofeo The Best FIFA como la mejor arquera del mundo.