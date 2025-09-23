SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Qué futbolista chileno estuvo más cerca de ganar el Balón de Oro

Esta prestigiosa distinción alguna vez tuvo a un futbolista nacional que se metió entre los top 10.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Qué futbolista chileno estuvo más cerca de ganar el Balón de Oro

Se acabó el misterio. Ousmane Dembélé se quedó este lunes con la edición 2025 del Balón de Oro. El delantero francés fue la gran figura del PSG, equipo que este año se coronó campeón de la Champions League. Chile hoy mira con distancia esta fiesta de las estrellas del fútbol, sin embargo, hace no mucho tiempo tenía a nombres que, a pesar de estar lejos del podio, lograban ubicarse buenas posiciones, algo que actualmente, con la selección chilena colista de las Eliminatorias y pocos nacionales siendo relevantes en Europa, parece imposible.

Desde que esta distinción abrió sus criterios para los jugadores de todo el mundo y no solo los europeos, el primer chileno en aparecer fue Iván Zamorano, luego de su espectacular 1995 con Real Madrid, cuando se coronó campeón y Pichichi de la Liga de España. No obstante, a pesar de estos méritos, figuró en el puesto 27, lejos de George Weah, quien levantó el trofeo.

IVAN ZAMORANO. FONDO HISTORICO - CDI COPESA CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE - COPESA

En 1999 fue el turno de otro histórico de esa década: Marcelo Salas. En su primera temporada en Lazio, El Matador se quedó con la Supercopa, destacó con 24 goles y se ubicó también 27. El ganador esa edición fue el brasileño Rivaldo.

16 años después volvieron a aparecer futbolistas chilenos en este listado. Alexis Sánchez disputó su primera temporada en Arsenal de Inglaterra, en donde fue una de las figuras de esa Premier League, marcó 25 tantos y se colocó décimo, la mejor posición para un jugador nacional en este premio.

ALEXIS SANCHEZ ARSENAL

Quien también pudo meterse entre estos nombres destacados fue Arturo Vidal. Ese mismo 2015 disputó su última temporada con Juventus, en donde fue clave en el plantel que llegó a la final de la Champions contra Barcelona. Ahí, el Rey terminó en el puesto 16, y al año siguiente, con Bayern, acabó 14 en las votaciones.

La última en poner el nombre de Chile en estas lujosas ceremonias fue Christiane Endler, quien en 2022 finalizó 12, tras su primera temporada defendiendo el pórtico del Olympique de Lyon. Sin embargo, Tiane, un año antes, levantó el trofeo The Best FIFA como la mejor arquera del mundo.

Lee también:

Más sobre:FútbolAlexis SánchezArturo VidalBalón de OroMarcelo SalasIván ZamoranoTiane Endler

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Schalper cuestiona a Boric en la antesala de su discurso en la ONU: “Está más dedicado a hablarle a su grupo que a las prioridades del país”

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México

Estados Unidos limita la circulación de la delegación iraní presente en Nueva York para la Asamblea General de la ONU

Trump promete actuar contra “la lacra del antisemitismo” en un mensaje por el Año Nuevo judío

El Gobierno palestino habla de “paso histórico hacia la paz” tras los últimos reconocimientos a Palestina

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Schalper cuestiona a Boric en la antesala de su discurso en la ONU: “Está más dedicado a hablarle a su grupo que a las prioridades del país”
Chile

Schalper cuestiona a Boric en la antesala de su discurso en la ONU: “Está más dedicado a hablarle a su grupo que a las prioridades del país”

Quiénes son los candidatos del distrito 13 que componen El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, PAC, San Miguel y San Ramón

Matthei es la primera invitada a ciclo de conversatorios con candidatos presidenciales organizado por La Tercera y UDD

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año
Negocios

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Isapres anotan pérdidas por $7 mil millones en el primer semestre pese a que la mayoría reportó ganancias

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México
Tendencias

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México

Perros más agresivos y difíciles de entrenar: estudio revela los efectos de la pandemia en nuestras mascotas

Cerca a los 30 °C: este día habrá un cambio brusco en el tiempo en Santiago

El Challenger de Antofagasta alista una nueva versión con la presencia de Garin, Barrios y Soto
El Deportivo

El Challenger de Antofagasta alista una nueva versión con la presencia de Garin, Barrios y Soto

En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Lorenzo Musetti en la final del ATP de Chengdú

Mide 2,07 metros y tiene apenas 11 años: Real Madrid ficha a promesa de Mali y levanta numerosas suspicacias

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”
Cultura y entretención

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Estados Unidos limita la circulación de la delegación iraní presente en Nueva York para la Asamblea General de la ONU
Mundo

Estados Unidos limita la circulación de la delegación iraní presente en Nueva York para la Asamblea General de la ONU

Trump promete actuar contra “la lacra del antisemitismo” en un mensaje por el Año Nuevo judío

El Gobierno palestino habla de “paso histórico hacia la paz” tras los últimos reconocimientos a Palestina

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz