Por menos de un segundo: las mellizas Abraham se quedan a las puertas de la final del Mundial de Remo

Las mellizas Antonia y Melita Abraham apuestan en grande y en el Mundial de Remo de Shanghái tenían la gran oportunidad de cosechar los frutos del exigente entrenamiento al que se sometieron en Alemania, con miras a dar un salto de calidad en este ciclo olímpico. Y arañaron la final A de la cita.

Ya el domingo habían demostrado un gran nivel en su heat clasificatorio del dos sin timonel, donde obtuvieron el segundo lugar, con una marca de 7′02″42, lo que generó bastante ilusión frente a la posibilidad de alcanzar una inédita final en el máximo certamen planetario.

En la serie de semifinales, las oriundas de la Octava Región se enfrentaron a Australia, Estados Unidos, Francia, Serbia y Lituania, con la misión de quedar entre los tres primeros botes para acceder a la final A.

Por la calle cinco, el binomio chileno salió a jugarse su opción en las aguas del Centro de Deportes Acuáticos de Shanghái. Con Francia y Estados Unidos escapadas, la definición por el último boleto estuvo entre Serbia y Chile.

La definición fue apasionante, con las chilenas arremetiendo en los últimos 500 metros, pero el esfuerzo descomunal que hicieron en el último tramo no alcanzó, finalizando con un tiempo de 07′06″26. Así, Italia, Rumania y Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y las balcánicas disputarán la final A.

De todos modos, las chilenas certificaron su lugar entre las 12 mejores del mundo y disputarán la final B, que definirá del séptimo al duodécimo puesto.

Salto de calidad

Hace unos meses, las mellizas decidieron realizar dar un giro radical en su objetivo de alcanzar una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para ello, se instalaron en Alemania, donde entrenaron con las selecciones germanas y también cambiaron una serie de hábitos alimenticios tras someterse a la disciplina de una nutricionista.

“Decidimos venirnos acá porque allá estábamos muy solas en cuanto a competitividad y tener ese roce más competitivo en el día a día o en las diferentes copas del mundo también era importante”, explicó recientemente Antonia a El Deportivo.

“Esto es un salto de calidad. La medalla olímpica siempre ha estado en nuestra cabeza. Creo que haciendo un trabajo como el que estamos haciendo ahora, creyendo en el equipo, y siendo súper profesionales, es posible. La Fran Crovetto ya nos mostró que se puede”, complementó Melita en aquella ocasión.