SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Argentina acaba con el sueño de Colombia y vuelve a la final del Mundial Sub 20 después de 18 años

Con más de 40 mil personas en el Estadio Nacional, la Albiceleste derrotó por la cuenta mínima a los cafetaleros. El exclusivo gol de Mateo Silvetti le entregó la clasificación a los transandinos, que refrendan su favoritismo para quedarse con la copa. El domingo, se citará ante Marruecos.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Argentina derrotó a Colombia con gol de Mateo Silvetti. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

África versus Sudamérica. Así será la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Luego de que Marruecos dejara en el camino a Francia en la tanda de penales, faltaba por conocer a su rival. En el Estadio Nacional, el choque de Conmebol se lo quedó Argentina, que superó por 1-0 a Colombia y se citará en la definición por el título, a disputarse este domingo en Ñuñoa.

En otras circunstancias, el duelo entre transandinos y cafetaleros pudo ser perfectamente la final, sin embargo se encontraron antes. Dos de los cuadros más sólidos que ha entregado la Copa del Mundo juvenil llegaron invictos a la semi de este miércoles (en el caso de la Albiceleste, con 100% de rendimiento). La escuadra de Diego Placente quería volver a la final tras una larga ausencia, mientras que los dirigidos por César Torres tenían el sueño de una final inédita.

Ambos entrenadores tenían un puzzle difícil de descifrar, al contar con importantes bajas. En el lado argentino, no estaba Maher Carrizo, uno de sus principales valores en la creación. Mientras que en los caribeños, fue ausencia Néiser Villarreal, el goleador del equipo y figura en la clasificación ante España, el fin de semana.

Como era de esperarse, el partido tuvo un buen ritmo en su primera mitad, con dominio repartido, pero con escasas ocasiones de peligro en las áreas. Colombia comenzó insinuando y en los 8′ tuvo una chance a través de un cabezazo de Joel Canchimbo rechazado por el golero Santino Barbi. Luego, Argentina le quitó el control al rival y se adecuó mejor al partido. Fue cargando los ataques por la izquierda con Gianluca Prestianni, complicando al lateral diestro Julián Bazán. El hombre del Benfica se fue cambiando de posición con Ian Subiabre (argentino-chileno, perteneciente a River), quien ocupó el sitio del ausente Carrizo.

Como está descrito, Colombia lamentó la ausencia de Néiser Villarreal, su hombre gol, por acumulación de amarillas. Pero durante el encuentro perdería a Canchimbo, su puntero derecho, por lesión. Los caribeños tenían que afrontar más de un tiempo sin dos de sus tres atacantes titulares (se mantenía Óscar Perea). En los 42′, un remate de Juan Arizala se fue cerca. Nada demasiado claro. Los colombianos finalizaron los 45′ iniciales con dos tiros a portería, versus solo uno de los argentinos.

Argentina, a la final

El arranque del complemento fue trepidante, tan veloz como entretenido. El cotejo se animó y el balón iba de un lado a otro. Placente hizo ingresar a Mateo Silvetti, para ubicarle una compañía a Alejo Sarco, y en los 49′ tuvo una opción mediante un remate que se fue desviado. Pero Colombia no se quedó y respondió con acercamientos concretos, neutralizados por el portero Barbi. En los 54′, el meta transandino contiene de gran manera un disparo bajo. Y más tarde, en los 58′, tiene un tapadón al sacarle un cabezazo a Arizala. Era gol cafetalero.

Mateo Silvetti, quien milita en el Inter Miami, había avisado con un tiro desviado. En los 68′ volvió a intentar y otra vez el balón se fue por los aires. Pero la tercera fue la vencida. Minuto 72 y el atacante quedó de frente al portero García. No desperdició tal ocasión. Recibió el balón tras pase filtrado de Gianluca Prestianni, de gran acción personal, y el argentino abrió la cuenta. El poder de fuego que no mostró Colombia sí lo tuvo el contrario.

El partido se puso cuesta arriba para los caribeños no solo por la desventaja. En los 79′, se fue expulsado Jhon Rentería. El extremo, reemplazante del lesionado Canchimbo, recibió dos amarillas en 17′. Cayó en una torpeza. Como quedó demostrado contra México, a Argentina no le molestia ponerse el overol y bajar la cortina de ser necesario. En la recta final, aguantó la ventaja.

Con esta victoria, la Albiceleste vuelve a jugar la final del Mundial Sub 20 después de 18 años. La última vez sucedió en Canadá 2007, cuando fueron campeones (superando a República Checa) con la generación del Kun Agüero, Sergio Romero, Gabriel Mercado y Ángel Di María. El domingo, enfrentará a Marruecos, la gran vedette de la competencia.

Lee también:

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Argentina Sub 20Colombia Sub 20Estadio NacionalMarruecosArgentina vs ColombiaMateo Silvetti

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Médicos de Gaza dicen que los cuerpos de palestinos devueltos por Israel muestran signos de tortura y ejecución

Kast emplaza a Boric “a tomar las riendas” por el error en las tarifas de la luz y no esperar a que se presente una acusación constitucional

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

Franja presidencial: Jara pondrá énfasis en su biografía y convoca a partidos a ver primer capítulo

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Kast emplaza a Boric “a tomar las riendas” por el error en las tarifas de la luz y no esperar a que se presente una acusación constitucional
Chile

Kast emplaza a Boric “a tomar las riendas” por el error en las tarifas de la luz y no esperar a que se presente una acusación constitucional

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

Franja presidencial: Jara pondrá énfasis en su biografía y convoca a partidos a ver primer capítulo

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal
Negocios

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro
Tendencias

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro

Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

“Ustedes se avergüenzan de su rama femenina”: jugadora de Colo Colo se lanza contra hinchas de la U tras la eliminación
El Deportivo

“Ustedes se avergüenzan de su rama femenina”: jugadora de Colo Colo se lanza contra hinchas de la U tras la eliminación

Argentina acaba con el sueño de Colombia y vuelve a la final del Mundial Sub 20 después de 18 años

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Médicos de Gaza dicen que los cuerpos de palestinos devueltos por Israel muestran signos de tortura y ejecución
Mundo

Médicos de Gaza dicen que los cuerpos de palestinos devueltos por Israel muestran signos de tortura y ejecución

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo

Trump intensifica presión contra Maduro y autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo