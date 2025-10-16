Argentina acaba con el sueño de Colombia y vuelve a la final del Mundial Sub 20 después de 18 años

África versus Sudamérica. Así será la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Luego de que Marruecos dejara en el camino a Francia en la tanda de penales, faltaba por conocer a su rival. En el Estadio Nacional, el choque de Conmebol se lo quedó Argentina, que superó por 1-0 a Colombia y se citará en la definición por el título, a disputarse este domingo en Ñuñoa.

En otras circunstancias, el duelo entre transandinos y cafetaleros pudo ser perfectamente la final, sin embargo se encontraron antes. Dos de los cuadros más sólidos que ha entregado la Copa del Mundo juvenil llegaron invictos a la semi de este miércoles (en el caso de la Albiceleste, con 100% de rendimiento). La escuadra de Diego Placente quería volver a la final tras una larga ausencia, mientras que los dirigidos por César Torres tenían el sueño de una final inédita.

Ambos entrenadores tenían un puzzle difícil de descifrar, al contar con importantes bajas. En el lado argentino, no estaba Maher Carrizo, uno de sus principales valores en la creación. Mientras que en los caribeños, fue ausencia Néiser Villarreal, el goleador del equipo y figura en la clasificación ante España, el fin de semana.

Como era de esperarse, el partido tuvo un buen ritmo en su primera mitad, con dominio repartido, pero con escasas ocasiones de peligro en las áreas. Colombia comenzó insinuando y en los 8′ tuvo una chance a través de un cabezazo de Joel Canchimbo rechazado por el golero Santino Barbi. Luego, Argentina le quitó el control al rival y se adecuó mejor al partido. Fue cargando los ataques por la izquierda con Gianluca Prestianni, complicando al lateral diestro Julián Bazán. El hombre del Benfica se fue cambiando de posición con Ian Subiabre (argentino-chileno, perteneciente a River), quien ocupó el sitio del ausente Carrizo.

Como está descrito, Colombia lamentó la ausencia de Néiser Villarreal, su hombre gol, por acumulación de amarillas. Pero durante el encuentro perdería a Canchimbo, su puntero derecho, por lesión. Los caribeños tenían que afrontar más de un tiempo sin dos de sus tres atacantes titulares (se mantenía Óscar Perea). En los 42′, un remate de Juan Arizala se fue cerca. Nada demasiado claro. Los colombianos finalizaron los 45′ iniciales con dos tiros a portería, versus solo uno de los argentinos.

Argentina, a la final

El arranque del complemento fue trepidante, tan veloz como entretenido. El cotejo se animó y el balón iba de un lado a otro. Placente hizo ingresar a Mateo Silvetti, para ubicarle una compañía a Alejo Sarco, y en los 49′ tuvo una opción mediante un remate que se fue desviado. Pero Colombia no se quedó y respondió con acercamientos concretos, neutralizados por el portero Barbi. En los 54′, el meta transandino contiene de gran manera un disparo bajo. Y más tarde, en los 58′, tiene un tapadón al sacarle un cabezazo a Arizala. Era gol cafetalero.

Mateo Silvetti, quien milita en el Inter Miami, había avisado con un tiro desviado. En los 68′ volvió a intentar y otra vez el balón se fue por los aires. Pero la tercera fue la vencida. Minuto 72 y el atacante quedó de frente al portero García. No desperdició tal ocasión. Recibió el balón tras pase filtrado de Gianluca Prestianni, de gran acción personal, y el argentino abrió la cuenta. El poder de fuego que no mostró Colombia sí lo tuvo el contrario.

El partido se puso cuesta arriba para los caribeños no solo por la desventaja. En los 79′, se fue expulsado Jhon Rentería. El extremo, reemplazante del lesionado Canchimbo, recibió dos amarillas en 17′. Cayó en una torpeza. Como quedó demostrado contra México, a Argentina no le molestia ponerse el overol y bajar la cortina de ser necesario. En la recta final, aguantó la ventaja.

Con esta victoria, la Albiceleste vuelve a jugar la final del Mundial Sub 20 después de 18 años. La última vez sucedió en Canadá 2007, cuando fueron campeones (superando a República Checa) con la generación del Kun Agüero, Sergio Romero, Gabriel Mercado y Ángel Di María. El domingo, enfrentará a Marruecos, la gran vedette de la competencia.