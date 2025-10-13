Se pierde el Clásico Universitario: revisa la insólita expulsión de Charles Aránguiz en la U ante Palestino.

La U se complica ante Palestino. Si bien partió con una ventaja que parecía cómoda, un penal errado por Nicolás Guerra, el descuento árabe y luego la expulsión de Charles Aránguiz llegaron el cosa de minutos.

Primero, a los 25 minutos, el Príncipe cortó un contraataque que comandaba Gonzalo Tapia y el juez Miguel Araos le mostró la primera tarjeta amarilla.

Luego, cuando el cronómetro marcaba 35′, llegó la roja. El volante perdió el equilibrio y al caer intentó detener el balón con la mano. El árbitro vio la intencionalidad y lo amonestó por segunda vez. El bicampeón de América buscó justificar su acción, pero el silbante no cambió de decisión.

Con al expulsión, Aránguiz se perderá el partido entre la U y la UC, programado para el 26 de octubre. El Príncipe no estará en el Clásico Universitario. Este año, además, ya había sido amonestado ante Palestino, Colo Colo en ambos partidos y Ñublense, por la Liga de Primera.