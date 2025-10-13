Revisa el penal que Sebastián Pérez le atajó a Nicolás Guerra en el duelo entre la U y Palestino.

La U se adelantó rápido ante Palestino. Un doblete de Lucas Di Yorio, ambos con asistencia de Nicolás Guerra, se vio temprano en Santa Laura. Sin embargo, no todo fue alegría para los azules. Ni para el ariete formado en el CDA.

Pese a ser protagonista en los dos tantos de su compañero, Guerra quiso tener su instante de alegría y pateó un penal. Le pidió el balón a Charles Aránguiz, quien suele ser el designado para la instancia.

El ariete de 25 años se paró frente al balón, disparó y su remate fue contenido por Sebastián Pérez. Una notable estirada de Zanahoria evitó el aumento de las cifras.