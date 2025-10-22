SUSCRÍBETE
El Deportivo

Se abre el medallero del Mundial de Ciclismo Chile 2025 con la victoria de la neerlandesa Lorena Wiebes

La europea se impuso en un cierre apretado sobre Amalie Dideriksen (Dinamarca) y abrió la cita planetaria con la primera medalla de oro del campeonato.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Se abre el medallero del Mundial de Ciclismo Chile 2025

La jornada inaugural del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 dejó su primera campeona, Lorena Wiebes (Países Bajos), quien ganó el Scratch 10 km con un remate explosivo ante Amalie Dideriksen (Dinamarca). La carrera se disputó a 40 vueltas, con un tiempo ganador de 11:58 y velocidad media de 50,139 km/h. La chilena Javiera Garrido finalizó vigésima primera.

La victoria confirma el momento de Wiebes, que ya había sido campeona mundial de scratch en 2024 y campeona europea de ómnium en 2025, y que en Santiago volvió a mostrar su punta de velocidad y lectura táctica para controlar cortes y lanzar el sprint final frente a una rival de jerarquía como Dideriksen.

Récords nacionales marcaron la jornada matutina

En la jornada matutina, los equipos de persecución masculino y femenino de Chile batieron récords nacionales en la clasificatoria. El conjunto masculino, integrado por Jacob Decar, Diego Rojas, Cristian Arriagada y Martín Mancilla, registró un tiempo de 3:59.151, superando la marca nacional obtenida en Aguascalientes 2016 (3:59.154).

En tanto, la cuarteta femenina conformada por Scarlet Cortés, Marlen Rojas y las hermanas Aranza y Paula Villalón, marcó 4:27.524, mejorando el registro juvenil logrado en el Mundial Junior 2024 de Luoyang, China.

Con la primera dorada ya en manos de los Países Bajos y los récords nacionales encendiendo a la afición local, el Mundial de Pista arranca a toda velocidad en Peñalolén y promete emociones fuertes en cada sesión.

