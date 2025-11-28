Estreno cuesta arriba: la Roja cestera cae ante Brasil en Valdivia en el arraque de las Eliminatorias. . Por @basquetebrasil

La selección chilena de básquetbol abrió su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027 con una derrota por 82-66 ante Brasil, en el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia. El equipo de Juan Manuel Córdoba afrontó el duelo con bajas importantes. No estuvieron el capitán Sebastián Herrera, quien no recibió autorización de su club para participar en la ventana, mientras que Sebastián Carrasco y Nicolás Carvacho están lesionados.

Pese a las ausencias, Chile comenzó compitiendo. En el primer cuarto, la Roja cestera mostró orden, pero la falta de efectividad le impidió sostener el ritmo. Brasil cerró el parcial arriba por 17-10, con Felipe Haase como la mejor mano del equipo local, sumando seis puntos.

El segundo cuarto fue el mejor tramo del conjunto nacional. Chile ajustó la defensa y respondió con mayor fluidez en ataque. Un triple de Sebastián Suárez dejó el marcador 26-27 a falta de cinco minutos para el descanso. Sin embargo, Brasil mantuvo la ventaja y cerró el primer tiempo adelante por 38-34, nuevamente gracias a un triple en la última posesión.

Tras el entretiempo, el equipo visitante inclinó el partido. Brasil ganó el tercer cuarto por 25-15, aprovechando pérdidas, transiciones rápidas y una mayor rotación. Chile consiguió mantenerse en juego con un triple de Suárez, que dejó el 63-52 parcial.

En el cierre, la selección brasileña administró y aumentó la diferencia, asegurando una victoria amplia. Para Chile, el resultado deja pendiente la necesidad de sostener la intensidad durante todo el partido.

El equipo nacional, ubicado en el puesto 62 del ranking FIBA, comparte el Grupo C con Brasil (10°), Venezuela (28°) y Colombia (55°). Su objetivo es quedar dentro de los tres primeros para avanzar a la segunda ronda. El próximo duelo de la Roja cestera será nuevamente ante Brasil, este domingo a las 19.10, ahora en condición de visitante en Sao Paulo.