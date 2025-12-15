Ivo Basay le da con todo a Arturo Vidal y Fernando Ortiz: “Cuando yo vi que no me daba mi rodilla, me fui calladito”

El cierre de la temporada 2025 para Colo Colo estuvo lejos de ser como esperaban. No solo quedaron lejos de la opción de pelear el título de la Liga de Primera, sino que ni siquiera pudieron obtener un cupo para disputar una copa internacional en 2026.

La irregularidad del rendimiento del equipo también tuvo repercusiones en los jugadores. Uno de ellos fue Arturo Vidal, quien bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz terminó apareciendo desde el banco en los últimos partidos.

Así, surgieron críticas sobre las decisiones del DT en el caso de Vidal, aunque estas tuvieron una contundente respuesta de la mano de Ivo Basay.

El ex Colo Colo apuntó a que el volante debe enfrentar por sí mismo la situación y no empezar a buscar culpables externos.

“Hay algo que a mí me rebota. Y fuerte. Con Gareca, cuando no jugaba o no lo llamaron, lo destrozó. Ahora empiezan los comentarios contra Ortiz. Un jugador del nivel de Vidal, con lo que ha hecho a nivel internacional, con todo respeto no puede amar al técnico cuando juega y cuando no juega destrozar todo”, planteó Basay en el programa Círculo Central.

“Eso trae coletazos, se llama respeto hacia sus compañeros. Y es lo que no ha tenido en esta pasada. Vidal, con todo lo grande que fuiste, hay que saber decir ‘a veces yo también cometo errores’, no puedes echarle la culpa siempre al técnico”, complementó.

Luego expuso un ejemplo: “Pasó con Sampaoli en Flamengo. Salieron declaraciones. No puede ser que cuando lo sacan de un equipo, el técnico sea malo”.

Más adelante sostuvo que “siempre lo admiré como jugador. Tenía unos huevos así. Una calidad desmedida en todo. Pero también hay que tener calidad cuando llega el final. Te lo hablo por experiencia propia”.

“Cuando yo vi que no me daba mi rodilla, que habían algunos más rápidos, me fui calladito. No me daba. Por eso Vidal debe reivindicarse, el técnico no puede ser el malo siempre, debe tener autocrítica”, lanzó.

Por último, indicó que la continuidad de Ortiz en en banco se da justo por Vidal. “Acá no podemos medir un tema futbolístico. El fútbol para el lado. Le pidieron que arreglara el camarín, problemas internos, apartar gente que no se atrevieron a tocar y es eso. Si vamos a los números, no tiene por dónde, porque no jugó a nada Colo Colo”, cerró Ivo Basay.

La sugerencia de Vidal para el gabinete de José Antonio Kast

Tras las elecciones presidenciales, Arturo Vidal se refirió al proceso y planteó una sugerencia para el próximo gabinete. “Hoy por primera vez fui partícipe de las Elecciones Presidenciales en mi país. Chile decidió a su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Como dije, solo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un Chile mejor”, escribió en sus redes sociales.

Allí también apoyó un comentario en el que planteaban la designación de Claudio Bravo como ministro del Deporte con un “Siii”. Aunque fue particularmente cauteloso al no revelar su preferencia, optó por celebrar el rito. “Chile decidió a su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Solo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un país mejor”, puntualizó.