La reflexión de Pablo Milad en torno a su futuro una vez que deje la ANFP

Pablo Milad visualiza su futuro. Al presidente de la ANFP le queda un año en el cargo y hace un tiempo confirmó que no irá por un tercer período al mando del fútbol chileno. De hecho, el directivo da luces de lo que será su vida luego de dejar el sillón de Quilín.

“La verdad es que estoy viviendo mi presente y no tengo ningún interés en volver, en un futuro, al ámbito público”, señaló el timonel del balompié criollo al medio VLN Radio. El dirigente habló en Curicó, donde fue abordado al momento de ejercer su voto en las elecciones presidenciales de este domingo.

El exintendente, de hecho, transparentó que su idea es volver a instalarse en la ciudad de la Región del Maule. “La exposición ha sido bastante y quiero volver a Curicó tranquilamente a desarrollar las empresas en las cuales soy socio”, reveló.

Milad piensa volver a Curicó. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Hace algunas semanas, Milad había hablado de las complejidades de su período en la ANFP y se refirió a la negociación que sostuvieron con Warner. “Después de llegar a acuerdos en las controversias históricas que había con TNT, hoy tenemos una sinergía y eso mejora mucho el espectáculo y mejora también las condiciones”, señalaba.

“Hay requerimientos que estamos trabajando el conjunto para que la gente disfrute más de los partidos, tenga más opciones de ver a sus equipos y lo siga en las buenas y en las malas, porque acá no solo hay vencedores, sino que también hay personas que no han podido cumplir sus objetivos y un saludo muy cordial a ellos también. Ánimo a los jugadores, técnicos, dirigentes e hinchas, porque vimos mucha pena en muchos partidos y también mucha alegría. Que es lo lindo del fútbol”, añadía.

Por otro lado, a El Deportivo, el curicano indicó que no se movería de la ANFP hasta que finalice oficialmente su mandato. “Fui elegido democráticamente, por 34 votos a 15. Tengo el apoyo de los clubes, que saben lo que he hecho, lo que he trabajado, porque a ustedes, los medios, no les interesa. Los clubes sí saben lo que he hecho y voy a seguir hasta el último día que me corresponde cumplir mi mandato. Y, claro, tengo el desafío de dejar ordenado esto de la separación de la ANFP y la Federación”, comentó.

“Tengo fuerza para mucho más, porque soy un deportista, soy un luchador y mi vida ha estado rodeada de adversidades de las que siempre he salido adelante. Por eso estoy trabajando, pensando no en mi período, sino en los que vienen”, explicaba.