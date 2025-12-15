SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La reflexión de Pablo Milad en torno a su futuro una vez que deje la ANFP

    El timonel del fútbol chileno se refirió a los pasos que dará cuando finalice su período en el sillón de Quilín.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La reflexión de Pablo Milad en torno a su futuro una vez que deje la ANFP. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Pablo Milad visualiza su futuro. Al presidente de la ANFP le queda un año en el cargo y hace un tiempo confirmó que no irá por un tercer período al mando del fútbol chileno. De hecho, el directivo da luces de lo que será su vida luego de dejar el sillón de Quilín.

    “La verdad es que estoy viviendo mi presente y no tengo ningún interés en volver, en un futuro, al ámbito público”, señaló el timonel del balompié criollo al medio VLN Radio. El dirigente habló en Curicó, donde fue abordado al momento de ejercer su voto en las elecciones presidenciales de este domingo.

    El exintendente, de hecho, transparentó que su idea es volver a instalarse en la ciudad de la Región del Maule. “La exposición ha sido bastante y quiero volver a Curicó tranquilamente a desarrollar las empresas en las cuales soy socio”, reveló.

    Milad piensa volver a Curicó. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Hace algunas semanas, Milad había hablado de las complejidades de su período en la ANFP y se refirió a la negociación que sostuvieron con Warner. “Después de llegar a acuerdos en las controversias históricas que había con TNT, hoy tenemos una sinergía y eso mejora mucho el espectáculo y mejora también las condiciones”, señalaba.

    “Hay requerimientos que estamos trabajando el conjunto para que la gente disfrute más de los partidos, tenga más opciones de ver a sus equipos y lo siga en las buenas y en las malas, porque acá no solo hay vencedores, sino que también hay personas que no han podido cumplir sus objetivos y un saludo muy cordial a ellos también. Ánimo a los jugadores, técnicos, dirigentes e hinchas, porque vimos mucha pena en muchos partidos y también mucha alegría. Que es lo lindo del fútbol”, añadía.

    Por otro lado, a El Deportivo, el curicano indicó que no se movería de la ANFP hasta que finalice oficialmente su mandato. “Fui elegido democráticamente, por 34 votos a 15. Tengo el apoyo de los clubes, que saben lo que he hecho, lo que he trabajado, porque a ustedes, los medios, no les interesa. Los clubes sí saben lo que he hecho y voy a seguir hasta el último día que me corresponde cumplir mi mandato. Y, claro, tengo el desafío de dejar ordenado esto de la separación de la ANFP y la Federación”, comentó.

    Tengo fuerza para mucho más, porque soy un deportista, soy un luchador y mi vida ha estado rodeada de adversidades de las que siempre he salido adelante. Por eso estoy trabajando, pensando no en mi período, sino en los que vienen”, explicaba.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoANFPCuricóPablo Milad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”

    Petra, la belleza de decir adiós

    Ramírez insta a una amplia alianza en la gestión Kast: “Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia”

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Couble (FA) y triunfo de Kast: “Lo que hizo el gobierno durante la campaña estuvo lejos de ser incidente en el resultado”

    Lo más leído

    1.
    Una semana después del sorteo: la FIFA publica los cinco partidos con mayor demanda para el Mundial 2026

    Una semana después del sorteo: la FIFA publica los cinco partidos con mayor demanda para el Mundial 2026

    2.
    El nuevo dolor de cabeza de Manuel Pellegrini en la lucha por mantener al Betis en zona de copas europeas

    El nuevo dolor de cabeza de Manuel Pellegrini en la lucha por mantener al Betis en zona de copas europeas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Rating del domingo 14 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 14 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda
    Chile

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda

    Ramírez insta a una amplia alianza en la gestión Kast: “Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia”

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”
    Negocios

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”

    Del estancamiento al crecimiento con modernización ambiental y diálogo público-privado

    Sebastián Edwards sobre la posibilidad de Daza como ministro de Hacienda de Kast: “Yo me quedaría en Argentina”

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia
    Tendencias

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este día

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    En Rusia no se olvidan de la amarga derrota ante la Roja: “Reveló muchos problemas”
    El Deportivo

    En Rusia no se olvidan de la amarga derrota ante la Roja: “Reveló muchos problemas”

    Ivo Basay le da con todo a Arturo Vidal y Fernando Ortiz: “Cuando yo vi que no me daba mi rodilla, me fui calladito”

    Patricia Bullrich denuncia a Chiqui Tapia ante la Conmebol: “Deben investigar a fondo esta mafia”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres
    Cultura y entretención

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales

    Hollywood en shock: encuentran muertos a famoso director y actor Rob Reiner junto a su esposa Michele Signer

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo
    Mundo

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    “Sabemos que contaremos con su apoyo”: María Corina Machado felicita a Kast por su triunfo presidencial

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro