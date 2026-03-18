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    Gobierno de Kast propone al Senado nuevo comisionado para llenar cupo vacante en la CMF

    Se trata de Osvaldo Adasme quien en la actualidad se desempeña como director general de Supervisión Prudencial de la Comisión Para el Mercado Financiero.

    Por 
    Patricia San Juan
    Osvaldo Adasme

    El gobierno del presidente José Antonio Kast definió a su candidato como quinto comisionado de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) para entrar en el cupo de Catherine Tornel, quien asumió la semana pasada como nueva presidenta del organismo regulador, tras la salida de Solange Berstein.

    Se trata de Osvaldo Adasme quien en la actualidad se desempeña como director general de Supervisión Prudencial de la CMF y cuya propuesta ya fue ingresada al Senado, que debe visar la designación.

    Según se detalla en la página web de la CMF, Adasme es master en Dirección de Empresas del IEDE Business School, e Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile.

    Trayectoria

    Ingresó a la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (actual Comisión para el Mercado Financiero) como analista de riesgos en 1990, y luego se desempeñó como jefe de grupo de analistas. Entre 1993 y 1997, fue jefe de Riesgos y Subgerente de Créditos en una entidad del sector bancario y a fines de 1997 retornó a dicha Superintendencia, como jefe del Departamento de Supervisión.

    En 2001 fue nombrado director de Supervisión y desde 2018 fue Intendente de Supervisión de Bancos e Instituciones Financieras, hasta marzo de 2021, cuando asumió como director general de Supervisión Prudencial.

    Ha sido consultor en materias de supervisión de riesgos de crédito y sectores económicos para otros organismos supervisores de la región e impartido programas de instrucción en materias de gestión de riesgos de crédito.

    También ha sido consultor para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en programas de evaluación del sector financiero de otros países (Financial Sector Assessment Program, FSAP).

    Más sobre:CMFOsvaldo Adasme

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