Subsecretario Jouannet detalla medidas en apoyo a Carabineros tras anuncio de Kast en aniversario de la institución

Tras los anuncios realizados este lunes por el Presidente José Antonio Kast, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet entregó mayores detalles respecto a los apoyos que se entregarán a Carabineros.

“El Presidente explicó tres cosas fundamentales. Lo primero, que vamos a mejorar condiciones fundamentalmente a los carabineros o de la familia de los carabineros que naturalmente han sido asesinados en el cumplimiento de su deber”, comenzó señalando desde La Moneda.

A lo que agregó: “Segundo, que también para los carabinaros que han tenido algún accidente en servicio. Después, una medida naturalmente, un reconocimiento económico para los carabineros de servicio por todo el trabajo que hacen”.

“Una tercera cuestión que es fundamental, trabajar en las escuelas de grupos de formación. En las escuelas tenemos un déficit de carabineros que es real, estamos perdiendo mil carabineros anuales, eso es una cifra conocida por todos ustedes”, concluyó el subsecretario.

El paquete de medidas fue presentado esta jornada por el mandatario durante su discurso realizado desde la Escuela de Carabineros de Providencia, en el contexto del aniversario 99 de la institución.