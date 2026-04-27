Tras persecución de Independencia a Pudahuel: Carabineros da muerte a sujeto que robó un camión

Una persecución policial que se desarrolló este lunes entre las comunas de Independencia y Pudahuel culminó con un sujeto abatido por funcionarios de Carabineros.

El sujeto participó en el robo de un camión y en un intento por chocar contra

El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, explicó que su unidad inició diligencias para aclarar lo ocurrido a petición de la Fiscalía de Centro Norte.

Los hechos se iniciaron en la calle Escanilla de Independencia.

Allí, a lo menos dos sujetos, sustraen un vehículo del tipo camioneta.

El propietario de ese vehículo realiza las coordinaciones con personal de Carabineros e informa los lugares en los que está circulando.

“En este contexto el personal de Carabineros de la jurisdicción toma contacto con el móvil y empieza a realizar un seguimiento que finaliza en la comuna de Pudahuel, en circunstancias que uno de los sujetos desciende del móvil y se da la fuga, mientras que el segundo, que conducía, al ser controlado, rehúsa este control y en los momentos que seguía conduciendo su vehículo, personal de Carabineros le realiza diversos disparos, los cuales le provocan la muerte aquí en el lugar”, explicó el subprefecto.

Castillo indicó que registros fílmicos rescatados por personal de la Brigada de Robo Centro Norte captaron que cuando se está realizando un peritaje de rigor, al momento del control “el sujeto insiste en evadir este control, tratando de sobrepasar al personal de Carabineros que hacen uso de su arma de fuego".