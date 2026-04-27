SLEP de Santiago informa de desalojo de cuatro liceos en la comuna y un corta calles en el Instituto Nacional

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro informó que este lunes se desarrollaron tomas por parte de los estudiantes del Liceo Nº 1 Javiera Carrera, Liceo de Aplicación, Liceo Isaura Dinator y Liceo Manuel Barros Borgoño y un corta calles en el Instituto Nacional.

Ante esos hechos, se activaron los protocolos establecidos para “este tipo de situaciones”. “Se solicitó el desalojo correspondiente, procedimiento que se desarrolló sin incidentes en la mayoría de los establecimientos, con excepción del Liceo de Aplicación , donde se registraron daños en infraestructura y destrozos al interior del recinto”, explicaron desde el SLEP.

“Como Servicio Local, rechazamos y condenamos todo acto que afecte la convivencia educativa, la seguridad de las comunidades escolares y el normal desarrollo de los procesos de aprendizaje”, añadieron.

“Asimismo, la destrucción de recursos e infraestructura que forman parte del quehacer del establecimiento solo contribuye a deteriorar aún más las condiciones en que se desarrolla la educación de nuestras y nuestros estudiantes”.

Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo como vía para canalizar inquietudes y avanzar en soluciones dentro del marco del respeto y la convivencia democrática.

Cabe recordar que el pasado jueves 23 de abril, el mismo SLEP de Santiago anunció el desalojo del Liceo 1 Javiera Carrera y que en el Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación depusieron las tomas.