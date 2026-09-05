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    Kast recuerda a Camilo Escalona: “Un hombre valiente, un hombre de palabra”

    Durante la ceremonia Fraternitas de la República 2026 de la Gran Logia de Chile, el Presidente José Antonio Kast abordó la convivencia entre distintas miradas políticas, creencias y visiones, y destacó la importancia de compartir una misma patria y resguardar la institucionalidad.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Kast recuerda a Camilo Escalona: “Un hombre valiente, un hombre de palabra”

    El Presidente José Antonio Kast destacó la importancia de la unidad pese a las diferencias políticas e ideológicas durante su discurso en la ceremonia Fraternitas de la República 2026 de la Gran Logia de Chile.

    En su intervención, el Mandatario utilizó la idea de fraternidad para referirse a las diferencias que pueden existir dentro del país, señalando que, al igual que ocurre entre hermanos, no todos tienen que pensar de la misma manera.

    “Y nosotros somos hermanos, ya que somos hijos de una misma patria”, sostuvo Kast.

    En ese sentido, recordó al expresidente del Senado y líder del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien falleció la noche de este viernes a sus 71 años, en medio de una lucha contra el cáncer: “Un hombre valiente, un hombre de palabra, con el cual claramente no compartíamos nuestra visión en varios temas (...), pero me tocó compartir con él como diputado, y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada”.

    Kast recuerda a Camilo Escalona: “Un hombre valiente, un hombre de palabra”

    Así también, planteó que cada persona puede tener características, creencias, ideas políticas, aficiones y visiones filosóficas distintas, pero que existe una patria compartida que entrega identidad, una historia común y un futuro común.

    El Presidente también destacó la importancia de la armonía pese a esas diferencias. “Vamos a ser muy distintos”, señaló durante su intervención, al abordar la convivencia entre distintas miradas.

    Asimismo, Kast puso énfasis en el cuidado de las instituciones. “Si hay algo en lo cual nos tenemos que esforzar, es cuidar la institucionalidad”, afirmó, destacando la presencia de representantes de los distintos poderes del Estado y la necesidad de que esta sea respetada.

    En su discurso también abordó la relación entre derechos y deberes, afirmando que muchas veces se enfatizan los primeros mientras se dejan de lado los segundos.

    Kast recuerda a Camilo Escalona: “Un hombre valiente, un hombre de palabra”

    Educación como un piso común

    Otro de los puntos abordados por el Mandatario fue la educación, a la que calificó como una “gran causa”.

    Kast sostuvo que esta debe comenzar por aspectos básicos como la lectura, la escritura y la matemática, y señaló que los esfuerzos deberían concentrarse en la educación de la primera infancia para construir bases sólidas que posteriormente permitan contar con buenos alumnos en las universidades.

    También planteó que, pese a no ser iguales, las personas deben contar con un mismo piso para superar las desigualdades. “Ese piso común es la educación que nos da libertad”, afirmó.

    Kast recuerda a Camilo Escalona: “Un hombre valiente, un hombre de palabra”

    Hacia el cierre de su intervención, Kast valoró que la instancia permitiera el intercambio de distintas posiciones y destacó que, pese a las diferencias políticas, existe espacio para el diálogo.

    “Siempre más allá de nuestras diferencias legítimas y políticas, he encontrado aquí un lugar de respeto, un lugar donde se puede conversar, y un lugar donde se puede soñar en ese Chile que todos queremos, en una patria y en una república”, concluyó.

    Más sobre:José Antonio KastPresidenteGobiernoMasonesGran LogiaLa Moneda

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