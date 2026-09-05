Gobierno decreta duelo oficial por muerte de Camilo Escalona, histórico dirigente del PS

El gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través del Ministerio del Interior, decretó dos días de duelo oficial por la muerte del expresidente del Senado y emblemático dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien falleció la noche del viernes producto de una agresivo cáncer.

“Por disposición de Su Excelencia el Presidente de la República, desde el Ministerio del Interior se ha decretado duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre , con motivo del fallecimiento de don Camilo Enrique Escalona Medina”, declaró la cartera.

Escalona falleció a los 71 años y fue el segundo presidente socialista del Senado, timonel de su colectividad en cinco ocasiones, exdiputado y hasta sus últimos días secretario general del PS.

El extimonel del PS, sin embargo, se había alejado de la vida pública a comienzos de este año, luego de que su estado de salud se agravara. Incluso, en entrevista con La Tercera el pasado abril, definió su enfermedad como una de las “tres grandes batallas en mi vida”.

La clandestinidad en dictadura, su rol en el retorno a la democracia y la Concertación, su estatus de “socio controlador” dentro de la colectividad marcaron sus casi seis décadas en el Partido Socialista.

Es así que este sábado continuarán los homenajes a Escalona, cuyos restos fueron trasladados hasta la sede del PS en el centro de Santiago, para luego ser llevados durante la jornada al Senado, donde será velado.

Sobre el duelo oficial, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, apuntó que “el gobierno reconoce la persona Camilo Escalona, un hombre de Estado, una persona que siempre pensó en el país. Agradecemos ese gesto del Presidente”.

Llegada al PS

A la calle Paris en el centro de Santiago, sede de la colectividad, llegaron los restos del histórico dirigente del PS, lugar donde realizarán el velorio antes de trasladarlo al Senado a las 12:30 horas del sábado.

En ese sentido, la timonel del PS agradeció las muestras de apoyo y cariño. “Evidentemente nos afecta mucho la partida de un gran compañero como fue Camilo Escalona, no solo en lo político, en lo personal, lo vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta”, señaló.

Asimismo, el secretario del PS, Arturo Berrios, sostuvo que “se va uno de los grandes dirigentes del PS, que fue importantísimo para la reconstrucción de la democracia, un joven que abrigó la causa del socialismo y la democracia desde la temprana edad. La verdad que es una gran ausencia la de nuestro secretario general”.

“Por eso estamos rindiendo todos los honores y los homenajes que corresponden a un gran militante, a un imprescindible, cantando nuestro himno, el himno patrio también. El fue presidente del Senado, un estadista, un demócrata a cabalidad, un consecuente, un hombre extraordinario, con una calidad humana extraordinaria”, agregó.