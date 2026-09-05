SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Bachelet reafirma ante su equipo asesor que sigue en carrera por la Secretaría General de la ONU

    Luego de sus palabras en un conversatorio de la UDP, donde reconoció que no llegaría a este puesto, había una alta expectación en el grupo de exministros de Relaciones Exteriores que apoyan su cruzada.

    Por 
    David Tralma
     
    Nicolás Quiñones

    Por Zoom, a eso del mediodía, se reunió el consejo de excancilleres que apoya a la expresidenta Michelle Bachelet en su carrera a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

    La instancia contó con la presencia especial de la otrora mandataria, quien se conectó con muy buen semblante, destacan quienes participaron. En la cita les reafirmó que continuará en la cruzada por llegar al máximo puesto del organismo internacional, pese al ruido que generaron sus declaraciones de este jueves, donde transparentó su compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”, dijo.

    Quienes supieron de esa conversación aseguran que Bachelet hizo ver que su alocución en el conversatorio en la Universidad Diego Portales fue una forma distendida de abordar la situación, casi a modo de broma, pero que el mensaje que transmitió con más fuerza es que no se bajará de la carrera.

    Esto, no obstante que en el último straw poll del Consejo de Seguridad de la ONU -donde cinco países pueden vetar su nominación- quedó penúltima entre ocho candidatos, con solo dos de 15 apoyos posibles.

    En la cita de Bachelet de este viernes con los excancilleres había expectación por el mensaje de la mandataria.

    Luego de sus palabras, todos los presentes la felicitaron y le transmitieron la importancia de defender los valores de la carta de la ONU, más allá del escenario incierto de su postulación.

    “Nos reunimos con la expresidenta y ella nos manifestó su decisión de seguir adelante y defender su visión de una Secretaría General independiente y comprometida con los mejores valores del multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y los DD.HH., y una reforma para que la organización sea más eficiente en abordar los retos de paz y seguridad”, aseguró al respecto Heraldo Muñoz, quien encabeza el grupo de excancilleres.

    Y añadió: “Su candidatura representa una convicción valórica ante los retrocesos que parecen imponerse”.

    Escenario adverso

    Los resultados de los straw poll, aunque son preliminares, fueron un balde de agua fría para su candidatura y para quienes la patrocinan: los gobiernos de Lula da Silva, en Brasil, y Claudia Sheinbaum, en México.

    Con ambos mandatarios se reunió Bachelet tras el duro resultado. En la interna de dichas naciones cayeron en gran medida las expectativas sobre su postulación, lo que se reforzó con informes reservados emitidos desde Nueva York.

    Ahora la exmandataria evalúa un viaje a Nueva York, donde hace un año inició su carrera al ser nominada ante la Asamblea General por el expresidente Gabriel Boric.

    Más sobre:PolíticaMichelle BacheletONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avión Amazon sobrepasa pista de aterrizaje y se estrella en aeropuerto de Miami: reportan cinco muertos

    Incendio afecta parte superior del Hotel Alto Nevados y obliga a evacuar a huéspedes en la zona cordillerana de Ñuble

    Paulina Vodanovic (PS) resalta legado de Camilo Escalona y llama a la unidad de las “fuerzas democráticas”

    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Colegio de Profesores inicia caminata hacia el Congreso: gremio acusa que educación pública “está muy amenazada”

    Lo más leído

    1.
    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina

    2.
    El último adiós a Camilo Escalona: mundo político releva su legado en la democracia y el socialismo chileno

    El último adiós a Camilo Escalona: mundo político releva su legado en la democracia y el socialismo chileno

    3.
    Paulina Vodanovic (PS) resalta legado de Camilo Escalona y llama a la unidad de las “fuerzas democráticas”

    Paulina Vodanovic (PS) resalta legado de Camilo Escalona y llama a la unidad de las “fuerzas democráticas”

    4.
    Los años de Escalona clandestino en Chile

    Los años de Escalona clandestino en Chile

    5.
    Bancada UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas en seguros, salud, transporte y otras áreas

    Bancada UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas en seguros, salud, transporte y otras áreas

    6.
    Yanko González: “Pinochet a las nueve podía ordenar una atrocidad y a las diez reírse con una comedia de Jorge Porcel”

    Yanko González: “Pinochet a las nueve podía ordenar una atrocidad y a las diez reírse con una comedia de Jorge Porcel”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Incendio afecta parte superior del Hotel Alto Nevados y obliga a evacuar a huéspedes en la zona cordillerana de Ñuble
    Chile

    Incendio afecta parte superior del Hotel Alto Nevados y obliga a evacuar a huéspedes en la zona cordillerana de Ñuble

    Paulina Vodanovic (PS) resalta legado de Camilo Escalona y llama a la unidad de las “fuerzas democráticas”

    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio
    Negocios

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio

    Enade 2026 ya tiene fecha y se realizará bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen
    Tendencias

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”
    El Deportivo

    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”

    Trampa de acero y barro: Colo Colo no encuentra el gol ante Huachipato con Vozinha siendo mero espectador

    La alegría chilena tras el brillante triunfo sobre Argentina XV: “Es nuestra segunda final como equipo y la ganamos”

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios
    Cultura y entretención

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    Avión Amazon sobrepasa pista de aterrizaje y se estrella en aeropuerto de Miami: reportan cinco muertos
    Mundo

    Avión Amazon sobrepasa pista de aterrizaje y se estrella en aeropuerto de Miami: reportan cinco muertos

    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Papa León lamenta ataques en Ucrania y llama a retomar las negociaciones de paz

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?