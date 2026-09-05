Bachelet reafirma ante su equipo asesor que sigue en carrera por la Secretaría General de la ONU

Por Zoom, a eso del mediodía, se reunió el consejo de excancilleres que apoya a la expresidenta Michelle Bachelet en su carrera a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

La instancia contó con la presencia especial de la otrora mandataria, quien se conectó con muy buen semblante, destacan quienes participaron. En la cita les reafirmó que continuará en la cruzada por llegar al máximo puesto del organismo internacional, pese al ruido que generaron sus declaraciones de este jueves, donde transparentó su compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”, dijo.

Quienes supieron de esa conversación aseguran que Bachelet hizo ver que su alocución en el conversatorio en la Universidad Diego Portales fue una forma distendida de abordar la situación, casi a modo de broma, pero que el mensaje que transmitió con más fuerza es que no se bajará de la carrera.

Esto, no obstante que en el último straw poll del Consejo de Seguridad de la ONU -donde cinco países pueden vetar su nominación- quedó penúltima entre ocho candidatos, con solo dos de 15 apoyos posibles.

En la cita de Bachelet de este viernes con los excancilleres había expectación por el mensaje de la mandataria.

Luego de sus palabras, todos los presentes la felicitaron y le transmitieron la importancia de defender los valores de la carta de la ONU, más allá del escenario incierto de su postulación.

“Nos reunimos con la expresidenta y ella nos manifestó su decisión de seguir adelante y defender su visión de una Secretaría General independiente y comprometida con los mejores valores del multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y los DD.HH., y una reforma para que la organización sea más eficiente en abordar los retos de paz y seguridad”, aseguró al respecto Heraldo Muñoz, quien encabeza el grupo de excancilleres.

Y añadió: “Su candidatura representa una convicción valórica ante los retrocesos que parecen imponerse”.

Escenario adverso

Los resultados de los straw poll, aunque son preliminares, fueron un balde de agua fría para su candidatura y para quienes la patrocinan: los gobiernos de Lula da Silva, en Brasil, y Claudia Sheinbaum, en México.

Con ambos mandatarios se reunió Bachelet tras el duro resultado. En la interna de dichas naciones cayeron en gran medida las expectativas sobre su postulación, lo que se reforzó con informes reservados emitidos desde Nueva York.

Ahora la exmandataria evalúa un viaje a Nueva York, donde hace un año inició su carrera al ser nominada ante la Asamblea General por el expresidente Gabriel Boric.