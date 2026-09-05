Radiografía a la cuprífera local del momento

Tuvieron que pasar 17 años para que Pucobre pudiera sacarle partido a un acuerdo que había suscrito con Codelco en 2009 para explorar las propiedades mineras Puntillas y Galenosa, entre las comunas de María Elena y Tocopilla, en la Región de Antofagasta. Era la primera incursión fuera de su zona de confort, que ha sido históricamente la Región de Atacama. Y más encima con el mayor gigante de cobre del mundo.

Recién el 25 de agosto constituyeron de la sociedad Minera Puntilla S.A., que desarrollará el proyecto ahora denominado Tovaku, que contempla una inversión estimada de US$870 millones para una faena a cielo abierto que pretende alcanzar una producción promedio de 46 mil toneladas anuales de cátodos de cobre con una vida útil de 21 años.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en el proceso de aprobación ambiental. Y si todo va bien y se cumplen los cronogramas, en la industria calculan que debiera estar en operación en 2035.

Pucobre, que será el operador y controlador de este proyecto considerado de mediana minería, tendrá una participación del 60% y Codelco, el restante 40% de la sociedad, que será gobernada por un directorio de cinco miembros, tres de la minera privada y dos de la estatal. Estos últimos serán elegidos entre los ejecutivos de la corporación.

¿Cuál es el objetivo de la alianza con Codelco?

“Combinar capacidades complementarias para transformar un recurso atractivo en una operación segura, competitiva y sustentable. Codelco aporta las propiedades mineras y su experiencia; Pucobre aporta los estudios desarrollados, gestionará el financiamiento y liderará el desarrollo del proyecto. Tovaku demuestra, además, que la mediana minería chilena puede abordar proyectos exigentes y atraer talento de primer nivel”, dijo Sebastián Ríos, gerente general de Pucobre, por escrito a Pulso.

Es que la Sociedad Punta del Cobre, su nombre oficial, tiene más de 30 años operando depósitos de menor escala, con una estructura de costos y una forma de gestionar más adecuada a este tipo de proyectos. Codelco mantendrá sus derechos de información y aprobación de materias relevantes.

“Pucobre viene desarrollando desde hace años una estrategia de crecimiento nacional y lo que vemos hoy es la materialización de proyectos que han requerido largos períodos de estudios, permisos e ingeniería. En minería, los proyectos y resultados se preparan con una década de anticipación, este ha sido el caso de El Espino y Tovaku”, explicó Ríos.

Cristián Arnolds, vicepresidente de Pucobre, y Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco CBA

Única en la bolsa

Pucobre es la única cuprera chilena abierta en bolsa. Y desde sus inicios ha estado vinculada a los mismos dueños, que debieron perseverar para hoy contar con una empresa cuya acción hoy supera los $18 mil, con un valor bursátil de US$ 2.254 millones. Hace cinco años se transaba a $4 mil y tenía una capitalización de US$ 500 millones.

Sus propietarios son históricos socios en varias compañías, quienes se agruparon primeramente en el Consorcio Nacional de Seguros, que derivó en el actual grupo financiero Consorcio, y en Entel: los Hurtado Vicuña, los Fernández y los Izquierdo.

Sus principales accionistas son los seis hermanos Hurtado Vicuña -Juan, Pedro, Nicolás, José Ignacio, María Mercedes y María Victoria-, quienes a través de la sociedad Inversiones Lota Green poseen un 26,72%. Están representados en el directorio por los hermanos mayores Juan y Pedro, el primero ingeniro civil y el segundo ingeniero civil industrial, además de Richard Büchi Buc, ingeniero civil de minas.

El segundo accionista individual, aunque casi con la misma participación que los Hurtado Vicuña, es la familia Fernández MacAuliffe. A través de la firma Inversiones FF Minerals, propiedad de Eduardo Fernández León, su esposa Valerie MacAuliffe y sus hijos Tomás y Eduardo Fernández MacAuliffe, tienen el 26,57%, que se agrega a un 0,11% adicional que aporta Inversiones CR Limitada, por lo que suman un 26,68%. En la mesa estan representados por el ingeniero civil industrial Cristián Arnolds Reyes, el ingeniero comercial Eduardo Fernández MacAuliffe y el abogado Jorge Granic Latorre.

Luego está la sociedad Inversiones Marchigüe, que encabezan Fernando Izquierdo Menéndez y su esposa Ida Ester Etchebarne Jaime, acompañados por sus hijos María de los Ángeles, Fernando, Agustín, Cristián y Francisco Izquierdo Etchebarne. Este clan posee el 12,23% de la minera. El ingeniero comercial Agustín Izquierdo integra el directorio por este clan.

Después está el fondo de inversión Pionero, que gestiona Moneda Patria Investments, con un 7,02% y que está representado en el directorio por su líder en Chile, el ingeniero civil industrial Pablo Echeverría Benítez.

Y finalmente, el otro conglomerado familiar con representación en el directorio es la familia Gianoli, también accionistas en Entel y en la minería conocidos por ser herederos del cofundador de la productora de molibdeno Molymet. Los hermanos Alberto -a través de las sociedades Floridest y Flomanju-, Cirilo -mediante Solariat y Allegra- y Claudia Gianoli Quesada -con Bluemar y Pifemarno-, poseen un 2,2% cada uno, que se suman al 6,68% que aporta la sociedad Inversiones Green, de la sucesión de su tía Elina Gianoli Gaínza que está en manos de la Fundación Chilena de la Cultura, ligada al movimiento católico Opus Dei. Quien fue elegido con sus votos para la mesa fue el ingeniero Álvaro Alliende Edwards.

“Pucobre tiene un directorio muy estable y comprometido con la compañía. La gran mayoría de sus integrantes lleva muchos años vinculada a Pucobre, partiendo por su presidente, don Juan Hurtado, quien ejerce ese cargo desde hace más de 16 años”, comentó Ríos.

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Su producción actual y proyectos

La mina más antigua de la compañía es la que le da el nombre: Punta del Cobre, situada en el distrito minero homónimo en la comuna de Tierra Amarilla, es una faena subterránea que extrae óxidos y sulfuros.

Pero también opera la mina Mantos de Cobre, ubicada a dos kilómetros de la primera, produce sulfuros también de explotación subterránea, lo mismo que la mina Granate.

Cuenta con dos plantas de procesamiento: San José, ubicada en las proximidades de Tierra Amarilla, fue adquirida en 1997 por Pucobre y procesa los sulfuros de las tres minas produciendo concentrados con 29% de cobre; y Biocobre, a 13 kilómetros de Copiapó, obtiene cátodos con 99,9999% de pureza. San José representa el 90% de la producción de Pucobre y Biocobre, el 9% restante.

En 2025, la compañía produjo 41.500 toneladas de cobre fino, 19.100 onzas de oro y 122.500 onzas de plata.

Sin embargo, parte importante de la producción que informa Pucobre proviene del procesamiento de mineral de terceros, con un poder de compra local en la Región de Atacama.

En el primer semestre del 2026, produjo 21.600 toneladas de cobre, 0,6% más que en 2025. Pero los ingresos operacionales de la firma saltaron 37,4% a US$318,8 millones, gracias al alza del precio del cobre y a mayores ventas y precios del oro y la plata.

Junto a Tovaku, el gran proyecto de Pucobre, en sociedad con el gestor de private equity Resource Capital Funds, es El Espino, en construcción en la comuna de Illapel, Región de Coquimbo. Con una inversión estimada en US$700 millones, se prevé que produzca 26 mil toneladas de cobre fino y 13 mil onzas de oro, e inicie operaciones en 2027.

“Nuestra visión 2027 busca mejorar la competitividad, fortalecer el plan de largo plazo, avanzar en agilidad y sostenibilidad, construir y operar con éxito El Espino y continuar preparando el desarrollo futuro de Tovaku”, concluyó Ríos.