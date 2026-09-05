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    Solo Lionel Messi supera a Fernando Zampedri como el goleador más veterano del mundo

    La última vez que el Toro se anotó como el máximo anotador del planeta fue con 37 años, ocho meses más joven que Lio, monarca de la MLS el año pasado.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Fernandpo Zampedri es el segundo goleador más longevo del planeta. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Pasan las temporadas y la leyenda de Fernando Zampedri no hace más que agigantarse. El argentino naturalizado chileno suma 22 goles en el presente torneo y se encamina al séptimo título de goleo consecutivo. En la temporada 2025 también fue el máximo artillero, con 37 años, edad que solo fue superada por Lionel Messi entre todos los máximos anotadores de las competencias ligueras del planeta.

    La irrupción de Lio en la Major League Soccer ha sido determinante. En el pasado torneo, el rosarino del Inter Miami celebró 29 conquistas en 28 encuentros. Así a los 38 años, La Pulga se alzó como el pichichi más veterano del mundo, según los datos recabados por La Tercera.

    El campeón mundial con la Albiceleste es casi ocho meses mayor que el Toro, segundo entre los máximos anotadores más longevos, en este particular ranking, quien terminó la temporada 2025 con 29 conquistas. El tercero en la lista es el cubano Marcel Hernández, del Herediano de Costa Rica, un año y casi cinco meses menor que la estrella de la franja, que anotó 20 goles.

    En el cuarto puesto asoma el brasileño David da Silva (12 de noviembre de 1989) del Malut United de Indonesia. Su compatriota, el naturalizado malasio Bérgson se alzó como el más eficiente de la liga de esa nación con 35 años, tras defender los colores del Johol Darul, donde celebró en 23 ocasiones en 33 duelos.

    Nicolás Martínez, argentino con pasaporte uruguayo, acumuló 31 goles en 41 presencias en el Deportivo Mixto de Guatemala para ser el mejor de esa competición con 34 años. Recién en el séptimo puesto aparece el primer europeo, se trata del irlandés Pat Hoban (meses menor que su antecesor) que se graduó como el más eficiente en el título del Glentoran de Irlanda del Norte

    Calidad y llamado de atención

    La supremacía de Zampedri en el fútbol chileno es evidente. De hecho, nunca bajó del primer puesto en el podio desde que llegó a la UC, en el 2020, un logro inédito.

    “Es un futbolista extraordinario. Es absolutamente desequilibrante, determinante. Su presencia, su carácter, su postura dentro de la cancha… se nota cuando no está, ya viste lo que pasó ante Estudiantes en la Libertadores cuando la UC quedó eliminada”, afirma Rubén Martínez, el que más veces marcó entre 1990 y 1992.

    El chajariense sigue vigente a los 38 años, tanto en el plano local como en el internacional. En la Copa Libertadores celebró cuatro veces. “El fútbol cambia, los métodos de entrenamiento son diferentes. Ya sea a través de sistemas de nutrición, estructuras de recuperación que hacen que la vida de un futbolista se extienda”, advierte Mario Vener, goleador con Santiago Wanderers en 1996.

    Sin embargo, llama la atención que, prácticamente, no tenga competidores en el torneo. “Es una voz de alerta para las nuevas generaciones, para ver qué nos está pasando, de qué manera estamos seleccionando a los jugadores. Poner énfasis en tratar de sacar jugadores en esos puestos que son tan determinantes. En nuestro campeonato ya se nos ha hecho habitual tener jugadores de 36, 37 o 38 años. Eso no es algo normal”, explica Martínez, trigoleador nacional entre 1989 y 1991 con las camisetas de Cobresal, con el que consiguió liderar la primera tabla, y Colo Colo, con la que encabezó las siguientes.

    Pese a ello, el campeón de Libertadores con Colo Colo advierte que “Zampedri lo ha podido plasmar de la mejor manera en Chile. Pero imagino que tampoco a esta edad podría marcar la misma diferencia, por ejemplo, en Argentina”.

    Opinión diferente a la de Vener, quien asegura que “el tipo es un jugador de mucha clase y en la Copa Libertadores lo ha podido plasmar de muy buena manera. El torneo internacional es la referencia. Cada vez que uno aumenta de nivel va a ser más difícil, pero siempre ha estado a la altura”.

    Más sobre:LT SábadoFútbolFernando ZampedriUniversidad CatólicaLionel MessiMLS

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