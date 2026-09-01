“¿Cómo seguimos sin Messi?”: la sentida reacción en Argentina al retiro de la Pulga en la Albiceleste

“¿Cómo seguimos sin Messi?”: la sentida reacción en Argentina a la renuncia de la Pulga a la Albiceleste.

En Argentina lamentan el retiro de Lionel Messi a la Albiceleste. Este lunes, el astro rosarino publicó una sentida carta en sus redes sociales para dar a conocer su determinación. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, señala de entrada.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, explica en Instagram.

La reacción de la prensa transandina no tardó en llegar. “La pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo seguimos sin Messi?”, tituló TyC Sports.

Fue la tónica de los articulos locales. “Una decisión que duele: Messi anunció que se retira de la selección argentina”, escribió el diario La Nación. “Gracias Leo, serás eterno”, fue lo que tituló Olé.

Clarín también se centró en la duda: “El futuro de la Selección Argentina sin Lionel Messi: los tres interrogantes, el asterisco clave y el impacto económico”

El periódico Página/12 hizo un recopilatorio de las cifras de Messi en la selección transandina. Mientras que la revista El Gráfico (hoy reconvertida a sitio web) dedicó múltiples artículos a la noticia, incluido uno titulado “La historia del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina”.

Por otro lado, sus compañeros en la selección argentina también publicaron mensajes en las redes sociales. “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entró al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno”, escribió Rodrigo de Paul, uno de sus principales escuderos.

“Gracias por absolutamente todo!!! Sos y serás siempre el más grande de todos! Te amamos capitán”, indicó, por su parte, Rodrigo Paredes.

Otro de los veteranos, como lo es Ángel Di María, fue más extenso: “Que difícil es leer que te retiras, que difícil es leer que no vamos a verte más con la celeste y blanca. Solo se que nací en el siglo correcto para poder verte, disfrutarte y encima poder compartir con vos todos estos años de selección. Verte cumplir todos tus sueños y el más deseado que era ser campeón del mundo. Hoy decidiste dar ese paso que seguramente ni vos ni todos los Argentinos queríamos que llegue. Pero llegó y hoy como toda la vida te vamos a decir muchas muchas gracias por todo. Sos eterno y el mejor de toda la historia”.