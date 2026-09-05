Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Coventry City en TV y streaming
El conjunto ciudadano juega de local por la tercera fecha de la liga inglesa.
Este fin de semana el Manchester City juega de local y tiene su próximo desafío al recibir a Coventry City, por la tercera fecha de la Premier League.
Los ciudadanos vienen de imponerse por 4-1 ante Crystal Palace, mientras que el equipo que retornó este año a la liga inglesa tuvo una reciente caída por 0-1 ante Hull City.
Cuándo juega Manchester City vs. Coventry City
El partido del Manchester City contra Coventry City es este sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas de la mañana en Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Coventry City
El partido del Manchester City contra Coventry City se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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