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    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Coventry City en TV y streaming

    El conjunto ciudadano juega de local por la tercera fecha de la liga inglesa.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Coventry City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

    Este fin de semana el Manchester City juega de local y tiene su próximo desafío al recibir a Coventry City, por la tercera fecha de la Premier League.

    Los ciudadanos vienen de imponerse por 4-1 ante Crystal Palace, mientras que el equipo que retornó este año a la liga inglesa tuvo una reciente caída por 0-1 ante Hull City.

    Cuándo juega Manchester City vs. Coventry City

    El partido del Manchester City contra Coventry City es este sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas de la mañana en Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.

    Dónde ver a Manchester City vs. Coventry City

    El partido del Manchester City contra Coventry City se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueManchester CityCoventry CityMan CityManchester City - Coventry CityMan City - Coventry CityManchester City vs Coventry CityDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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