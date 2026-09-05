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    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    Sascha venció en las dos ocasiones en las que jugó contra el chileno en el circuito. Sin embargo, mostró muchas complicaciones en sus dos partidos en este torneo, en los que debió batallar por casi cinco horas, pese a que arribó a Nueva York como el primer sembrado.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @ATPTour_ES en X.

    Eran las 2.15 de la mañana de este viernes 4 de septiembre en Nueva York. Una pelota en la red de su rival le daba el triunfo a Alexander Zverev (2° del ranking ATP) y el paso a la tercera ronda del US Open, tras cuatro horas y 33 minutos de partido. Ante un Arthur Ashe ya casi vacío a esas alturas de la noche, el alemán se sacó la polera, se la puso en el hombro derecho y caminó exhausto hacia la red, saludó a Quentin Halys (52°) y luego festejó abriendo los brazos y mirando al cielo. Sus jornadas en Flushing Meadows han sido mucho más sufridas de lo esperado. Ahora su sueño de ganar por primera vez el último Grand Slam del año se cruza con el camino de Alejandro Tabilo (28°), un viejo conocido.

    El hecho de que mostrara complicaciones para imponerse fue algo inesperado, ya que Sascha llega como el primer sembrado del torneo. Ante la ausencia por lesión de Jannik Sinner y con un Carlos Alcaraz que viene retornando luego de cuatro meses de inactividad, Zverev arriba a Estados Unidos como uno de los máximos candidatos a coronarse, eso al menos en el papel.

    Alexander Zverev se cruza en el camino de Alejandro Tabilo en US Open

    Sin embargo, en la cancha el alemán ya acumula 10 sets disputados y nueve horas y 26 minutos de juego en sus dos primeros duelos. En su estreno, contra Lorenzo Sonego (89°), se impuso en cinco sets por parciales de 6-4, 3-6, 6-7(9), 7-5 y 6-4, en casi cinco horas de partido. Y en la segunda ronda, en el mencionado encuentro que comenzó el jueves y terminó el viernes, el marcador fue 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-7(3) y 6-3 para Zverev ante Quentin Halys.

    Ahora piensa en Tabilo

    Su rival en la tercera ronda del US Open es Alejandro Tabilo, el primer top 30 que se cruza en su camino. Ante el chileno su historial es de 2-0 a favor, en dos recordados duelos: el primero en la semifinal del Masters 1000 de Roma en 2024, en un partido en el que el alemán tuvo que sobreponerse a un inicio imponente de Ale para vencer por 1-6, 7-6(4), 6-2. El segundo antecedente es, curiosamente, en el US Open del año pasado, en la misma cancha en la que se enfrentarán este sábado. Esa vez fue por la primera ronda y Sascha venció en tres sets sin demasiadas complicaciones, por parciales de 6-2, 7-6(4) y 6-4. En esa ocasión, el duelo que jugaron en Arthur Ashe duró apenas 2 horas y 8 minutos.

    Pero el presente del tenista nacional es distinto al de hace un año. En esta edición ya registra la mejor actuación de su carrera en el certamen neoyorquino. En su camino ostenta buenos triunfos sobre Yannick Hanfmann (54°) y Alexei Popyrin (130°).

    Sascha también sabe que el momento de Tabilo es diferente al del último compromiso que sostuvieron: “Jugué contra él el año pasado en primera ronda, pero creo que ahora es un tenista mucho mejor, así que espero otro partido complicado”.

    Sin embargo, el alemán no se asusta por los 10 sets y las casi 10 horas que ya tiene en cancha: “He ganado, eso es lo más importante. Pero para eso voy al gimnasio y para eso entreno en pista. Para eso trabajo cada día, para estar preparado y poder salir adelante en momentos tan difíciles”.

    Por su parte, Tabilo también recuerda ese partido del año pasado: “Me pegó un poco de sorpresa lo grande que era el estadio. Toda la gente ahí, hablando, y el estadio tan grande, no se pueden hacer callar a los 20.000. Jugando siempre se escucha el ruido. Al principio ni siquiera podía escuchar mis golpes. Fue muy duro. Me tomó un tiempo acostumbrarme a la cancha, a la sensación y todo”, comenzó diciendo al sitio especializado Clay.

    Mientras tanto, las eliminaciones de nombres fuertes como Lorenzo Musetti (14°), Alex de Minaur (7°) y Felix Auger-Aliassime (4°), abren aún más el cuadro para Alexander Zverev y su deseo de consagrarse por primera vez en el US Open, pero también alimentan las chances de jugadores como Alejandro Tabilo.

    Más sobre:TenisUS OpenAlejandro TabiloAlexander Zverev

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