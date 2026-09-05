García Ruminot asiste a velorio de Camilo Escalona y destaca su trayectoria: “Logramos construir acuerdos por el bien del país”

Garcia Rumintot asiste a velorio de Camilo Escalona y destaca su trayectoria: “Logramos construir acuerdos por el bien del país”

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, lamentó el fallecimiento del expresidente del Senado y emblemático dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien falleció el pasado viernes producto de un cáncer.

Luego de que el gobierno de José Antonio Kast decretara duelo oficial de dos días por el fallecimiento, el secretario de Estado llegó al velorio del dirigente, en representación del Ejecutivo, con el fin de dar las condolencias a la familia, a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y a los militantes de la colectividad.

“Doy fe de sus actuaciones, doy fe de las muchas veces en que logramos construir acuerdos por el bien del país. Muchas veces discrepamos, por supuesto, estábamos en veredas políticas distintas”, indicó.

Sin embargo, García Ruminot sostuvo que “ eso nunca nos tiene que hacer perder el verdadero sentido de la política, que es buscar lo que nos une, más allá de nuestras diferencias, sobre todo cuando se trata de construir el futuro del país”.

En ese sentido, el titular de la Segpres destacó la trayectoria política de Escalona, quien militó casi 60 años en el PS, fue presidente del Senado, diputado y secretario general de la tienda política hasta sus últimos días.

“Él partió muy joven, creo que a los 16 años e incluso desde más joven todavía militó. Pero sus primeros pasos en la política fueron en la dirigencia estudiantil, después como diputado, como senador, como dirigente político. Yo creo que lo que deja a Camilo Escalona es una gran consecuencia”, remarcó.

García Ruminot agregó que el histórico dirigente del PS fue “siempre preocupado de los sectores más necesitados de nuestro país, de la situación de los trabajadores, siempre buscando que los beneficios de nuestro país pudieran llegar a todos los sectores, y particularmente a los sectores más vulnerables. Yo creo que esa es su gran necesidad”.

El Ejecutivo decretó duelo oficial para este 5 y 6 de septiembre, mientras continúan los homenajes al histórico dirigente socialista, cuyos restos serán trasladados durante la jornada del sábado hasta el Senado, donde continuará el velorio.