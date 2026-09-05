Soto responde a la UDI por proyecto sobre el Rechazo: “Hay que ver las dos caras de la moneda”. En la imagen, Raúl Soto.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, llamó a actuar con firmeza frente a las amenazas recibidas por autoridades del país y sostuvo que estos hechos deben ser tratados con gravedad, independiente del mecanismo mediante el cual sean realizados.

“Todas las amenazas que reciben nuestras autoridades, independientemente de la seriedad o el mecanismo por el cual se esgriman, deben tratarse con absoluta gravedad y sentido de urgencia. En un Estado de derecho democrático como el nuestro, no es permisible que las autoridades vean amenazada su integridad”, sostuvo.

En esa línea, Soto recordó las amenazas recibidas recientemente por distintas autoridades y planteó la necesidad de avanzar en una regulación sobre estas materias.

“Hace pocos días fue el alcalde de San Bernardo; ahora vemos amenazas contra un ministro de Estado. Por más que éstas se esgriman a través de redes sociales, creo que es necesario avanzar en la regulación de estas materias. Quienes las usan no pueden escudarse en el anonimato ni creer que van a quedar en la impunidad”, afirmó.

Soto (PPD) responde a la UDI y plantea incluir los dos procesos constitucionales en clases de Historia. En la imagen, Christopher White. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El timonel del PPD agregó que no se debe restar importancia a este tipo de situaciones y valoró la actuación de las instituciones correspondientes.

“Acá no hay que bajarle el perfil a esto. Me parece bien que la justicia, las policías y la Fiscalía actúen, porque no podemos correr el riesgo de que las autoridades chilenas estén en una situación de amenaza, cuando además tenemos crimen organizado presente en nuestro país”, señaló.

Soto pide evaluar ambos procesos constitucionales

Consultado por el proyecto anunciado por la UDI para incorporar en los ramos de historia el proceso del Rechazo, Soto llamó a considerar los dos procesos constitucionales.

“Le pido a la UDI que incorpore en los ramos de historia los dos procesos constitucionales, no solamente el primero. Parece que en Chile tenemos amnesia y se nos olvida que el segundo proceso constitucional también fracasó, y fracasó con una propuesta de mayoría de derecha, una propuesta constitucional refundacional desde la extrema derecha y lo conservador, que Chile también rechazó”, planteó.

Soto (PPD) responde a la UDI y plantea incluir los dos procesos constitucionales en clases de Historia MARIO TELLEZ

El diputado sostuvo que el análisis debe considerar ambas experiencias y llamó a la objetividad.

“Hay que ver las dos caras de la moneda, no solo aquella que más le conviene a un sector político. Llamo a la objetividad. A pocos años del rechazo del primer proceso constitucional, que se repitió con el segundo, las lecciones hay que sacarlas para ambos lados”, afirmó.

Soto agregó que, a su juicio, “el sistema político completo fracasó en dos procesos fallidos que nos hicieron perder tiempo y recursos valiosos, y que dividieron al país, enfrentándonos como verdaderas barras bravas en lugar de unirnos detrás de un proyecto país común de cara al futuro”.

Finalmente, el presidente del PPD planteó como desafío superar las divisiones y avanzar hacia un proyecto común.

“El desafío es cómo dejamos atrás las trincheras que nos dividen y cómo construimos un Chile de desarrollo, progreso, crecimiento, empleo, seguridad y estabilidad, donde todos tengan las mismas posibilidades de salir adelante. El sistema político desperdició esa oportunidad y hoy estamos más divididos que antes; todavía cargamos la herencia de los procesos constitucionales fallidos. A Chile le falta un pacto social, y espero que a futuro tengamos la posibilidad de construirlo”, concluyó.