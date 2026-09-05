Repasa el triunfo clave de Universidad Católica en su visita a Everton por la lucha del Chile 2
Los cruzados salieron airosos de Sausalito y siguen peleando por meterse a la Copa Libertadores 2027.
Minuto a minuto
Everton 0-1 Universidad Católica
¡Nos despedimos!
Damos por finalizada la transmisión. Los invitamos a leer la crónica del partido en nuestro sitio web. ¡Buenas noches!
¡Final del partido!
90’+6’. De la mano de Zampedri, la UC obtiene un triunfo clave ante Everton en la lucha por el Chile 2.
Tiempo de adición
90′. Se jugarán seis minutos más en Sausalito.
Último cambio en Everton
86′. Ingresa el Chorri Palacios por Nicolás Montiel.
Cambio en la UC
81′. Entra Martín Gómez por Justo Giani. Pesadilla viene encendido tras convertir ante Coquimbo y O’Higgins.
¡Everton está muy cerca!
74′. La pausa le vino bien a Everton. Ahora es Braian Martínez el que remata con comba. La pelota no entró de milagro, rozando el vertical izquierdo de Bernedo.
¡Gol anulado en Everton cuando se reanudaba el partido!
73′. Apenas volvía el fútbol, Nicolás Montiel se filtraba entre los centrales y partía mano a mano para batir a Bernedo. Sin embargo, tenía parte del cuerpo adelantado.
Partido detenido por lanzamiento de bengalas y bombas de ruido
71′. Al igual que ocurrió en Concepción y Coquimbo en la fecha pasada, vuelven a ocurrir incidentes en la Liga de Primera. Esta vez son las barras de Everton y la UC.
Nuevo doble cambio en Everton
69′. Ingresa Braian Martínez y Vicente Fernández. Sale Emiliano Ramos y Nicolás Baeza.
Doble cambio en Everton y la UC
En Everton: entra Gustavo Charrupí y Josué Ovale. Sale Julián Alfaro y Lucas Soto.
En la UC: entra Matías Palavecino y Clemente Montes. Sale Jimmy Martínez y Diego Corral.
Tarjeta amarilla en la UC
62′. Branco Ampuero es amonestado.
¡Everton se pierde el empate en la boca del arco!
47′. La zaga de la UC pifea un centro desde la izquierda y Montiel falla el gol cuando estaba cara a cara con Bernedo. La mano salvadora del portero y un rebote postrero en el horizontal jugaron a favor de los cruzados.
¡Comienza el segundo tiempo!
45’. Ruleteros y cruzados disputan el complemento en Viña del Mar.
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. Con solitaria anotación de Zampadri, la UC se está imponiendo a Everton en Sausalito.
Tarjeta amarilla en la UC
38′. Dura falta del Cimbi Cuevas contra Montiel, en la cercanía del área.
¡Gol de la UC!
35′. Desde las alturas, aparece el mismo de siempre. Fernando Zampedri se eleva tras un córner y vence a Ignacio González con un cabezazo esquinado.
¡Gol anulado en Everton!
24′. Montiel convertía tras sacarle la pelota de las manos a Bernedo. El portero de la UC la tenía embolsada, por lo que el árbitro José Cabero cobra de inmediato.
¡Milagro en el arco de Everton!
15′. Justo Giani ejecutó el tiro libre y la pelota roza el palo de los ruleteros. Ignacio González estaba totalmente vencido. Pudo ser el 1-0 para la UC.
Tarjeta amarilla en Everton
14′. Benjamín Berríos es amonestado por bajar a Diego Corral en el semicírculo del área.
Everton con el primer aviso
1′. Nicolás Montiel se entusiasma con una patriada personal y remata desde fuera del área. El portero Bernedo contiene con seguridad.
¡Comienza el partido!
1′. Everton y la UC ya se enfrentan en Viña del Mar, por un duelo clave en la lucha del Chile 2.
La formación titular de Universidad Católica
La formación titular de Everton
La importancia del duelo
En este partido se juega un paso clave en la lucha por el Chile 2. La UC se ubica en el segundo puesto, con 36 puntos, y está obteniendo la plaza a Copa Libertadores. Sin embargo, Everton lo sigue de cerca. Los ruleteros están cuartos, con 33 unidades.
La UC visita a Everton
En Viña del Mar, cruzados y ruleteros se enfrentarán en un duelo clave por la lucha del Chile 2 rumbo a la próxima Copa Libertadores.
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