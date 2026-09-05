Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio via Aton Chile

Día Nacional del Circo: caravana por la Alameda y homenajes póstumos marcan la jornada

Una caravana de vehículos, camiones y carros de circos tradicionales recorrió este sábado la Alameda para dar inicio a las actividades por el Día Nacional del Circo, celebración que reunió a artistas y familias circenses de distintas regiones del país.

El recorrido comenzó en las cercanías del Metro Los Héroes y finalizó en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde se realizó una ceremonia encabezada por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga. En la instancia también participaron la directora ejecutiva del GAM, Alejandra Marti, y el subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos.

Durante la actividad fueron reconocidos distintos exponentes del circo nacional, entre ellos artistas premiados en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo y quienes participaron en el proceso que permitió declarar al Circo de Tradición Familiar Chileno como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La ceremonia incluyó además homenajes póstumos a Gustavo Caprario, impulsor del Día Nacional del Circo, y al destacado payaso Carlos Gajardo, “Cucharita”.

Día Nacional del Circo: caravana por la Alameda y homenajes póstumo marcan la jornada Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio via Aton Chile

“Durante más de 200 años, las familias circenses han recorrido el país reuniendo a niños, padres y abuelos alrededor de un mismo espectáculo. Han reunido a una familia llamada Chile”, destacó Undurraga.

“Un saludo especial al Sindicato de Artistas Circenses de Chile y a la Asociación Gremial de Empresarios y Artistas Circenses de Chile. Su labor es indispensable para la cultura chilena. Y, a través de ustedes, quiero reconocer a todas las familias, artistas y trabajadores que, generación tras generación, han mantenido vivo el circo chileno”, agregó el titular de las Culturas.

El Día Nacional del Circo se conmemora el primer sábado de septiembre y fue establecido mediante la Ley N° 21.026, promulgada en 2017 y es la primera vez que se celebra luego que la tradición circense fuera reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Día Nacional del Circo: caravana por la Alameda y homenajes póstumo marcan la jornada Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio via Aton Chile

En ese contexto, Correos de Chile participó de la jornada con una muestra de sellos y postales de la serie “Circo de Tradición Familiar en Chile”, lanzada en mayo y compuesta por cinco estampillas que representan escenas tradicionales de esta actividad, entre ellas trapecistas, malabaristas, equilibristas, payasos y las clásicas caravanas circenses.

Actividades en regiones

Las celebraciones también contemplan actividades en distintas regiones. En Rengo, el Circo Quetralmahue realizará este sábado una comparsa desde la Plaza de Armas y posteriormente un varieté circense en el Teatro Municipal Hernán Quintanilla Méndez.

En Talca, La Juguera Circo, junto al Centro Cultural La Candelaria y Espacio Cultural, desarrollará actividades y espectáculos gratuitos en la Plaza de Armas.

Mientras que el próximo sábado 12 de septiembre, el Teatro Municipal de Valparaíso recibirá a la compañía Malabicirco con el espectáculo Bogardus, en busca del paraíso, con entrada liberada.