Día Nacional del Circo: caravana por la Alameda y homenajes póstumos marcan la jornada
El ministro de Culturas, Francisco Undurraga, destacó la labor circense. "Su labor es indispensable para la cultura chilena (...) Quiero reconocer a todas las familias, artistas y trabajadores que, generación tras generación, han mantenido vivo el circo chileno”, dijo.
Una caravana de vehículos, camiones y carros de circos tradicionales recorrió este sábado la Alameda para dar inicio a las actividades por el Día Nacional del Circo, celebración que reunió a artistas y familias circenses de distintas regiones del país.
El recorrido comenzó en las cercanías del Metro Los Héroes y finalizó en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde se realizó una ceremonia encabezada por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga. En la instancia también participaron la directora ejecutiva del GAM, Alejandra Marti, y el subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos.
Durante la actividad fueron reconocidos distintos exponentes del circo nacional, entre ellos artistas premiados en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo y quienes participaron en el proceso que permitió declarar al Circo de Tradición Familiar Chileno como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.
La ceremonia incluyó además homenajes póstumos a Gustavo Caprario, impulsor del Día Nacional del Circo, y al destacado payaso Carlos Gajardo, “Cucharita”.
“Durante más de 200 años, las familias circenses han recorrido el país reuniendo a niños, padres y abuelos alrededor de un mismo espectáculo. Han reunido a una familia llamada Chile”, destacó Undurraga.
“Un saludo especial al Sindicato de Artistas Circenses de Chile y a la Asociación Gremial de Empresarios y Artistas Circenses de Chile. Su labor es indispensable para la cultura chilena. Y, a través de ustedes, quiero reconocer a todas las familias, artistas y trabajadores que, generación tras generación, han mantenido vivo el circo chileno”, agregó el titular de las Culturas.
El Día Nacional del Circo se conmemora el primer sábado de septiembre y fue establecido mediante la Ley N° 21.026, promulgada en 2017 y es la primera vez que se celebra luego que la tradición circense fuera reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
En ese contexto, Correos de Chile participó de la jornada con una muestra de sellos y postales de la serie “Circo de Tradición Familiar en Chile”, lanzada en mayo y compuesta por cinco estampillas que representan escenas tradicionales de esta actividad, entre ellas trapecistas, malabaristas, equilibristas, payasos y las clásicas caravanas circenses.
Actividades en regiones
Las celebraciones también contemplan actividades en distintas regiones. En Rengo, el Circo Quetralmahue realizará este sábado una comparsa desde la Plaza de Armas y posteriormente un varieté circense en el Teatro Municipal Hernán Quintanilla Méndez.
En Talca, La Juguera Circo, junto al Centro Cultural La Candelaria y Espacio Cultural, desarrollará actividades y espectáculos gratuitos en la Plaza de Armas.
Mientras que el próximo sábado 12 de septiembre, el Teatro Municipal de Valparaíso recibirá a la compañía Malabicirco con el espectáculo Bogardus, en busca del paraíso, con entrada liberada.
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